南投縣立體育場4月起停車收費

照片取自南投縣政府

南投縣府為進一步落實縣立體育場停車廣場的收費管理，保障前往體育場運動或鄰近市區消費民眾的停車權益，教育處採公開標租方式，4月起委由廠商收費營運，提升停車秩序與空間使用效益，確保縣民的停車權益。

教育處表示，本次標租案由竑穗興業股份有限公司（城市車旅）得標，該公司經評估並參考鄰近藍田站停車場之收費標準，訂定停車費率為平日及假日每小時30元，單日最高上限150元。另考量社區居民長期停車需求，亦推出每月1,200元的月租方案，便利周邊居民停車使用。

教育處指出，南投縣立體育場停車廣場總計規劃82格停車位，其中包含2格無障礙車位、2格親子車位及2格電動車專用車位。電動車專用位配備兩座7kW慢速充電樁，充電費率為每度電10元，提供電動車主更便利的充電選擇，滿足運動民眾、市區消費者與社區居民多元的停車需求。

教育處表示，現場已張貼公告，提醒目前停放於體育場停車場的民眾，該停車空間已公開標租，由廠商負責營運與管理，並將自4月1日凌晨0時起正式開始收費，請現有車輛務必於3月31日前駛離，逾時將依停車廣場公告之收費標準計費。

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