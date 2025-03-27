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中彰投152家企業提供彈性工時職缺 助婦女重返職場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
勞動力發展署中彰投分署為解決企業缺工，提供獎勵鼓勵婦女再就業。圖／勞動力發展署中彰投分署提供
勞動力發展署中彰投分署為解決企業缺工，提供獎勵鼓勵婦女再就業。圖／勞動力發展署中彰投分署提供

勞動力發展署中彰投分署為解決企業缺工問題，並鼓勵婦女再就業，媒合企業提供彈性工時等，並提供再就業獎勵，近1年已成功協助上千名二度就業婦女重返職場，並開發152家企業提供近400個彈性工時職缺，創造雙贏。

已離開職場7年的小秦隨著孩子已上幼兒園，她想重返職場，但卡在因要接送小孩，所以找工作受限，而到彰化縣線西就業服務台登記求職，就服員發現她過去在科技業擔任測試校正人員，在文書和校正工作非常拿手，適合行政助理職務，因此推薦她至當地碩達公司擔任廠務行政助理，除了每月薪資3萬元，更協調公司同意提供彈性工時，方便她可接送小孩，小秦感謝公司願意提供彈性工時，展現學習熱忱，很快工作就上手，也深受雇主肯定。

而越南籍新住民小凰嫁來台灣多年，因與丈夫離異獨自生活，近半年求職無果的經濟壓力讓她向埔心就業服務台求助。就業服務員發現她過去曾做過沖床技術員，因意外失去一節手指，讓她對類似工作心存畏懼，經就服員盤點在地職缺，為她爭取在地傳產機車零件製造商酩記企業的面試機會，雇主體恤她的處境，特別調整職務，安排她學習機械手臂焊接，短短兩周學習力強的她便掌握新技術，成功上工。

勞動部「婦女再就業計畫」針對因家庭因素退出勞動市場180天以上的婦女提供「婦女自主訓練獎勵」、「婦女再就業獎勵」和「雇主工時調整獎勵」三項措施，輔導婦女重返職場。

中彰投分署表示，「婦女再就業獎勵」對經推介穩定就業90日的婦女提供最高3萬元獎勵金；而「雇主工時調整獎勵」，雇主可獲每月3千元獎勵金長達1年，以鼓勵企業提供彈性工時，參與企業以製造業雇主約佔46%最多。民眾可上中彰投分署官網查詢相關資料（http://tcnr.wda.gov.tw/）。

工時 重返職場 雇主

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