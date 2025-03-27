鹿港天后宮媽祖花粉桌預約秒殺 媽祖加持名牌化妝品搶光

媽祖生日即將到來，彰化縣鹿港天后宮將在農曆3月23日媽祖生拜媽祖的「花粉桌」化妝品今天開放網路登記結緣，36件名牌化妝品立即被秒殺，民眾認為有媽祖加持過的化妝品用起來更有被護持的幸福感。

鹿港天后宮每年在媽祖生及農曆9月9日「媽祖得道昇天日」都有供奉化妝品的「花粉桌」，數年前主委張偉東出國回程時想說自掏腰包在機場免稅商店採購化妝品，可做為「花粉桌」供品，並開放給信徒結緣，守護大家「裡外的美麗」，結緣金再全數捐獻給天后宮，沒想到開放登記後，反應熱烈，立即秒殺，因此近年每年都有二次的「花粉桌」預約。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，今天上午在天后宮粉專開放花粉桌登記，36件名牌化妝品包括6千多到數百元的保養品精華液、乳霜、粉餅、口紅等，照片一上架就立即秒殺登記一空。

劉家汶說，這些保養品都會在媽祖生當天拆封拜媽祖後再寄給結緣的民眾，至於今天沒登記到的，可以等農曆9月9日前再來登記。

民眾表示，拜過媽祖的化妝品不僅可自己用，拿來送媽媽或閨蜜也「心意十足」，還有老公或情人是要送老婆或情人，說媽祖加持過的化妝品用起來特別開心，已經登記多次了。