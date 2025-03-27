快訊

陳佩琪盼柯文哲外出就醫 北所曝「曾就醫且恢復良好」

扯！台東速限70他飆到171公里…下場曝光 民眾諷：南迴最速男GG

金賽綸親送求救信給金秀賢卻撲空 「希望有天笑著相見」全文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿港天后宮媽祖花粉桌預約秒殺 媽祖加持名牌化妝品搶光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港天后宮近年來每年在媽祖生及農曆9月9日「媽祖得道昇天日」都供奉名牌化妝品的「花粉桌」拜媽祖。資料照／鹿港天后宮提供
鹿港天后宮近年來每年在媽祖生及農曆9月9日「媽祖得道昇天日」都供奉名牌化妝品的「花粉桌」拜媽祖。資料照／鹿港天后宮提供

媽祖生日即將到來，彰化縣鹿港天后宮將在農曆3月23日媽祖生拜媽祖的「花粉桌」化妝品今天開放網路登記結緣，36件名牌化妝品立即被秒殺，民眾認為有媽祖加持過的化妝品用起來更有被護持的幸福感。

鹿港天后宮每年在媽祖生及農曆9月9日「媽祖得道昇天日」都有供奉化妝品的「花粉桌」，數年前主委張偉東出國回程時想說自掏腰包在機場免稅商店採購化妝品，可做為「花粉桌」供品，並開放給信徒結緣，守護大家「裡外的美麗」，結緣金再全數捐獻給天后宮，沒想到開放登記後，反應熱烈，立即秒殺，因此近年每年都有二次的「花粉桌」預約。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，今天上午在天后宮粉專開放花粉桌登記，36件名牌化妝品包括6千多到數百元的保養品精華液、乳霜、粉餅、口紅等，照片一上架就立即秒殺登記一空。

劉家汶說，這些保養品都會在媽祖生當天拆封拜媽祖後再寄給結緣的民眾，至於今天沒登記到的，可以等農曆9月9日前再來登記。

民眾表示，拜過媽祖的化妝品不僅可自己用，拿來送媽媽或閨蜜也「心意十足」，還有老公或情人是要送老婆或情人，說媽祖加持過的化妝品用起來特別開心，已經登記多次了。

化妝品 媽祖 鹿港天后宮

延伸閱讀

白沙屯拱天宮媽祖進香 開放報名首日湧人潮…排隊逾公里

遠東SOGO台北店母親節化妝品檔期登場 業績拚增10%

百萬人朝聖保平安！大甲鎮瀾宮媽祖遶境列世界三大宗教盛事

媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

相關新聞

中彰投152家企業提供彈性工時職缺 助婦女重返職場

勞動力發展署中彰投分署為解決企業缺工問題，並鼓勵婦女再就業，媒合企業提供彈性工時等，並提供再就業獎勵，近1年已成功協助上...

鹿港天后宮媽祖花粉桌預約秒殺 媽祖加持名牌化妝品搶光

媽祖生日即將到來，彰化縣鹿港天后宮將在農曆3月23日媽祖生拜媽祖的「花粉桌」化妝品今天開放網路登記結緣，36件名牌化妝品...

南投機車考照 縣府補助加碼到1千元、名額800人

機車是南投縣最常用的代步工具之一，南投縣政府去年補助機車駕訓班訓練費用，共6百多人獲得補助，機車所造成的死傷人數也較前年...

影／前立委黃國書參加中市停車場啟用 台下里長喊「趕快再選！」

台中市東區帝國糖廠、LaLaport購物中心、國際級飯店進駐，人流帶來車潮，停車問題令人頭痛，市府在國產署權管的閒置土地...

台中霧峰柳豐路4年車禍398件 5月動工拓寬改善

台中市霧峰區柳豐路交通事故多，內政部國土管理署將進行拓寬工程，上午在霧峰區公所進行施工前說明會，表示拓寬工程從霧工八路至...

影／台中光田醫院向上院區開幕 賴清德：退休後想來上班

賴清德總統今天上午前往台中市光田醫院向上院區出席開幕儀式，他在致詞時除了細數光田醫院歷經三代百年歷史外，也稱讚光田醫院醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。