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南投機車考照 縣府補助加碼到1千元、名額800人
機車是南投縣最常用的代步工具之一，南投縣政府去年補助機車駕訓班訓練費用，共6百多人獲得補助，機車所造成的死傷人數也較前年大幅減少，今年擴大補助金額到1千元、名額增加到800人，想考取機車駕照民眾可多加利用。
南投縣政府表示，南投縣偏遠地區多，許多民眾以機車作為交通代步工具，依據南投縣道安會統計，民國112至113年度間，南投縣A1類交通事故死亡人數，機車騎士112年人數有39人、113年有36人；A2類受傷人數，在機車駕駛人部份112年為7793人，113年為7046人，機車也是道安事故防制重點。
南投縣政府響應交通部機車駕訓班訓練費用補助辦法，除公路局補助學費1300元外，南投縣政府另補助南投縣參加機車駕訓班學員300至500元不等費用，超過6百多人受惠。依據南投縣道安會統計，去年騎乘機車造成的死傷人數相較前年大幅減少750人。
因補助實施見效，為鼓勵更多民眾參加機車駕訓班，強化道路安全、重視行人權益、減少交通事故，南投縣政府今年增加補助金額，從500元調高至1千元，補助人數也增加到800個名額，因補助額度有限，有意考機車駕照的民眾可多利用補助措施、及早報名參訓。
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