影／前立委黃國書參加中市停車場啟用 台下里長喊「趕快再選！」

台中市東區帝國糖廠、LaLaport購物中心、國際級飯店進駐，人流帶來車潮，停車問題令人頭痛，市府在國產署權管的閒置土地，興建泉源糖廠停車場今啟用。交通局表示，可提供69席停車位紓解車流。交通局長葉昭甫說，這是前立委黃國書主力爭取，有里長接著說，「趕快再選，幫他們也喬一個大停車場。」引得全場大笑。

市府打通東區大智路、縫合台中前後站，日商投資三井LaLaport購物中心，鄰近知名的帝國糖廠與建國市場與樂成宮，停車需求激增，交通局規畫泉源糖廠停車場今天啟用，可提供69席汽車停車位，另有無障礙車格、親子車格、充電車格。

交通局主動邀請前立委黃國書出席，當年積極協助解決用地。葉昭甫說，黃國書稱他沒時間，昨晚再度打電話邀請，希望看到他在東區主力爭取的建設開花結果，黃國書才出席。其他在地里長也在台下附和說，請黃國書趕快再選（立委），幫他們也喬一個停車場，惹得全場大笑。

黃國書上屆因故辭立委、退選立委，但在地方支持度仍高。他參加停車場啟用禮後，隨即離去，沒有參加地方人士大合照。

泉源糖廠停車場基地，原屬國產署權管的「育溪新村」與「紅棉新村」閒置空地，雜草叢生且偶有人丟垃圾雜物，嚴重市容觀瞻及附近居民生活品質，當地議員陳雅惠、何敏誠等人與里長建議，活化閒置國有土地，國產署同意協助土地進階活化，順利規畫停車場。

陳雅惠另建議市府，全面檢討停車供給不足的鄰里，與國產署或國防部接洽可使用空地，以合作闢建或代管方式，增闢臨時停車場，活化閒置國有土地，紓解停車空間不足問題。