台中霧峰柳豐路4年車禍398件 5月動工拓寬改善

台中市霧峰區柳豐路交通事故多，內政部國土管理署將進行拓寬工程，上午在霧峰區公所進行施工前說明會，表示拓寬工程從霧工八路至74線下方長約660公尺，將現有5米將拓寬至12米，總工程經費6860萬元，並兼顧生態綠化和人本交通，兩側將規畫綠帶和人行道，種植適合地方的樹種。

市議員張芬郁、南柳里長楊國忠和居民多人，上午均出席說明會。張芬郁說，柳豐路長超過3公里，4年來發生大小車禍398件，經她和立委何欣純爭取，拓寬後有助改善當地交通安全。

國土管理署中區都市基礎工程分署說，中央和地方預算投入共1.5億，除了工程費用6860萬元，其餘用於土地徵收，預計5月動工，明年中可完成。