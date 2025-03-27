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接掌台中林氏宗廟 霧峰林家後代林承峯樂為廣大宗親服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯今年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長。圖／林承峯提供
霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯今年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長。圖／林承峯提供

霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯今年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長，本月30日並將舉辦別開生面的「春季音樂會」。他上午說，沒有什麼會為自己的宗親服務更光榮的，未來會以文化和教育為主軸，帶動宗廟的發展，同時服務不限林氏宗親的廣大華僑。

林承峯是台灣議會民主運動先驅林獻堂的曾孫，位在台中市國光路的台中林氏宗廟當年就由林獻堂創建，至今有107年，廟中還可見林獻堂父親、清廟舉人林文欽的「文魁」匾額。

林承峯說，台中林氏宗廟當年籌建後，目前有250多位宗親，都是當年的建廟者的後代，廟中甚至還有媽祖廟。雖然是宗親的家廟，但仍希望與海內外廣大的3千多萬林氏宗親聯誼、服務，昨天也有來自菲律賓的華僑60餘人到訪；大家都是林家人，感覺特別親切。

林承峯說，很多宗親回台後，第一件事就是先到宗廟走走，祭拜一下祖先，這是中華兒女慎終追遠，永遠不會變的文化傳承。未來會舉辦華語、毛筆等教學課程，讓在海外的所有華僑、不限林氏宗親都能來學習。

而且鑑於國內少子化，人力需求迫切，因此也希望提供教育上的協助，歡迎海外華僑子弟能返台讀高中、大學，並在台灣就業，把能力貢獻在自己的土地上。

霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯今年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長，本月30日並將舉辦別開生面的「春季音樂會」。圖／林承峯提供
霧峰林家後代、明台高中董事長林承峯今年接任「財團法人台灣台中林氏宗廟」董事長，本月30日並將舉辦別開生面的「春季音樂會」。圖／林承峯提供

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