聽新聞
0:00 / 0:00
大甲媽遶境逢清明假期 台中高鐵站周遭規畫替代道路
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施，並呼籲民眾請多利用台鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具，以維持交通順暢，節省寶貴的時間。
警分局長劉雲鵬說，今年清明節連假共4天，預計將湧現大量掃墓、返鄉及旅遊人潮，特別是在連續假期的出發與返程高峰，單日車流量更可達近10萬輛。為維護交通順暢與安全，烏日警分局特別規畫在高鐵站區周邊道路加派警力及義交人員進行交通疏導，全力確保道路順暢，提升民眾出行的安全與便利。
同時建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：
一、南投地區民眾：可經由中投公路（台63線）下烏日區環河路，接高鐵路一段進出高鐵台中站。
二、彰 化地區民眾：建議利用王田交流道（國道一號）或大度橋，接烏日區中山路進出高鐵台中站，以減少車流集中於主要幹道。
三、台中地區民眾：可行駛台74線中彰快速道路，或選擇高鐵台中站周邊聯外道路，如建國路、學田路、中山路等平面道路，避免因主幹道車流過大導致行車延誤。
劉雲鵬提醒，高鐵台中站早已實施接送客分流措施，站區一路二樓為送客專用，送親友搭乘高鐵的車輛，須至站區一路二樓的下客專用區臨停，不得逗留過久，請駕駛人配合迅速離開。站區一路一樓則為載客專用，接旅客的車輛需採「人等車」方式，即旅客需抵達後再通知駕駛前往接送，禁止車輛長時間臨停等候。
如有提前抵達高鐵站的接送車輛，可先至高鐵特約停車場暫停，待親友抵達接客區後再行前往，避免影響站區交通流暢度。此外，新烏日火車站前廣場可作為替代接送地點，旅客可考慮至台鐵新烏日站前廣場上下車，該處距離高鐵台中站二樓步行僅約200公尺，可有效減少高鐵站區內的接送車輛數量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言