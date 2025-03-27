快訊

陸行之揭川普25％汽車關稅衝擊 5大車商慘了、台積電受影響曝

黃子佼鞠躬盼復出？判決書「最小受害者僅10歲」 苗博雅念到哽咽

海軍中和艦與大陸漁船台中港外海擦撞 人員無傷

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽遶境逢清明假期 台中高鐵站周遭規畫替代道路

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供

今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施，並呼籲民眾請多利用台鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具，以維持交通順暢，節省寶貴的時間。

警分局長劉雲鵬說，今年清明節連假共4天，預計將湧現大量掃墓、返鄉及旅遊人潮，特別是在連續假期的出發與返程高峰，單日車流量更可達近10萬輛。為維護交通順暢與安全，烏日警分局特別規畫在高鐵站區周邊道路加派警力及義交人員進行交通疏導，全力確保道路順暢，提升民眾出行的安全與便利。

同時建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：

一、南投地區民眾：可經由中投公路（台63線）下烏日區環河路，接高鐵路一段進出高鐵台中站。

二、彰 化地區民眾：建議利用王田交流道（國道一號）或大度橋，接烏日區中山路進出高鐵台中站，以減少車流集中於主要幹道。

三、台中地區民眾：可行駛台74線中彰快速道路，或選擇高鐵台中站周邊聯外道路，如建國路、學田路、中山路等平面道路，避免因主幹道車流過大導致行車延誤。

劉雲鵬提醒，高鐵台中站早已實施接送客分流措施，站區一路二樓為送客專用，送親友搭乘高鐵的車輛，須至站區一路二樓的下客專用區臨停，不得逗留過久，請駕駛人配合迅速離開。站區一路一樓則為載客專用，接旅客的車輛需採「人等車」方式，即旅客需抵達後再通知駕駛前往接送，禁止車輛長時間臨停等候。

如有提前抵達高鐵站的接送車輛，可先至高鐵特約停車場暫停，待親友抵達接客區後再行前往，避免影響站區交通流暢度。此外，新烏日火車站前廣場可作為替代接送地點，旅客可考慮至台鐵新烏日站前廣場上下車，該處距離高鐵台中站二樓步行僅約200公尺，可有效減少高鐵站區內的接送車輛數量。

今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供
今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施。圖／烏日警分局提供

交通管制 國道 大甲媽 高鐵

延伸閱讀

大甲媽祖將南下遶境 彰化規劃2558警力維安

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天 警方畫設三層管制區

高鐵來回噴3千…她嘆「遠距戀愛」燒錢 省錢達人曝搶優惠妙招

大甲媽遶境4月7日抵達新港奉天宮 周邊道路交管

相關新聞

大甲媽遶境逢清明假期 台中高鐵站周遭規畫替代道路

今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施，並呼籲...

彰化芳苑鋐威風電計畫 環評未過

鋐威能源公司規畫在彰化縣芳苑鄉裝置5支風機，地方憂心干擾學童學習與居民生活強烈反彈。環境部昨下午開環評大會審查，判斷此案...

廣角鏡／新北營養午餐 將吃彰化蛋

新北市長侯友宜（右二）昨南下彰化，與彰化縣長王惠美（右一）宣布3項雙城農業合作，包括「彰化健康豬」首度進軍新北線上電商平...

台中崇德十九路延伸工程 9成完工

台中巨蛋預計2030年完工，啟用後承接國際體育賽事、藝文展演，衝擊周邊交通，而崇德十九路是台中巨蛋重要聯外道路，市府建設...

台中本土麻疹+1！足跡有搭91路、91路延公車及台鐵

台中市今新增1例本土麻疹確定病例，衛生局初步匡列接觸者約700人疫調，並公布個案足跡，包括 3月18日、19日及21日等...

影／參訪彰化蛋廠 新北市長侯友宜：對彰化雞蛋食安有信心

新北市長侯友宜下午在彰化縣長王惠美的陪同下，前往大城鄉昭成蛋品廠參訪，他在致詞時提到，新北市在團膳業營養午餐裡，讓孩子吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。