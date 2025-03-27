大甲媽遶境逢清明假期 台中高鐵站周遭規畫替代道路

今年大甲媽遶境適逢清明假期，台中高鐵站、台74線和國道恐導致人流、車流匯集，台中市烏日警分局特別規畫交通疏導措施，並呼籲民眾請多利用台鐵、公車、計程車等大眾交通運輸工具，以維持交通順暢，節省寶貴的時間。

警分局長劉雲鵬說，今年清明節連假共4天，預計將湧現大量掃墓、返鄉及旅遊人潮，特別是在連續假期的出發與返程高峰，單日車流量更可達近10萬輛。為維護交通順暢與安全，烏日警分局特別規畫在高鐵站區周邊道路加派警力及義交人員進行交通疏導，全力確保道路順暢，提升民眾出行的安全與便利。

同時建議民眾行駛高鐵台中站周邊道路分流行駛替代道路如下：

一、南投地區民眾：可經由中投公路（台63線）下烏日區環河路，接高鐵路一段進出高鐵台中站。

二、彰 化地區民眾：建議利用王田交流道（國道一號）或大度橋，接烏日區中山路進出高鐵台中站，以減少車流集中於主要幹道。

三、台中地區民眾：可行駛台74線中彰快速道路，或選擇高鐵台中站周邊聯外道路，如建國路、學田路、中山路等平面道路，避免因主幹道車流過大導致行車延誤。

劉雲鵬提醒，高鐵台中站早已實施接送客分流措施，站區一路二樓為送客專用，送親友搭乘高鐵的車輛，須至站區一路二樓的下客專用區臨停，不得逗留過久，請駕駛人配合迅速離開。站區一路一樓則為載客專用，接旅客的車輛需採「人等車」方式，即旅客需抵達後再通知駕駛前往接送，禁止車輛長時間臨停等候。