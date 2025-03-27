台中崇德十九路延伸工程 9成完工

台中巨蛋預計2030年完工，啟用後承接國際體育賽事、藝文展演，衝擊周邊交通，而崇德十九路是台中巨蛋重要聯外道路，市府建設局投入4億6850萬元，將崇德十九路延伸至更生巷，總長400公尺、寬25公尺，工程進度已達9成，預計3月底完工。

興建中的台中巨蛋主、副場館可容納逾2萬人，完工啟用後，疏散人、車潮成重大挑戰，市府規畫在巨蛋南側開闢計畫道路，將崇德十九路延伸至更生巷，新闢道路連接台中巨蛋、北屯同榮段社會住宅、規畫中的實驗小學，串聯洲際棒球場與漢神洲際購物廣場，完善台中巨蛋周邊交通路網。

建設局表示，新闢道路工程總長400公尺、寬25公尺，不僅新建道路，也改善既有道路、汙水及箱涵工程、人行道及景觀美化，工程進度已達9成。

建設局長陳大田表示，施工期間導入智慧化管理系統，透過遠端監控、縮時攝影、空拍及AI分析等技術，確保工程品質與進度。道路建設兼顧環保、社會效益，如人行道鋪設透水磚，有效解決積水與樹木浮根問題，提升行人安全；施工過程嚴格落實安全衛生管理，獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎肯定。