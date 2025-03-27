彰化芳苑鋐威風電計畫 環評未過

鋐威能源公司規畫在彰化縣芳苑鄉裝置5支風機，地方憂心干擾學童學習與居民生活強烈反彈。環境部昨下午開環評大會審查，判斷此案對自然環境、生態及當地居民權益有顯著不利影響，認定不應開發。

彰化芳苑鋐威風力發電計畫在今年元月環評專案小組第二次審查時，環評委員考量對環境、生活衝擊建議「不應開發」後，鋐威修改5支風機縮減為4支、微幅調整第三支風機位置，並將與學校距離由480公尺拉長為600公尺，重送環評大會於昨天審查。

彰化縣育華國小家長會長林清波說，鋐威能源公司雖然增加風機位置與學校距離，但風機運轉仍將產生低頻噪音、風切聲與陰影閃爍效應，嚴重干擾學童學習與居民生活。

昨下午經審查，環評委員認定不應開發，理由包含風機設置及纜線路徑的土地位於一般農業區及鄰近特定農業區，且開發基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷地區及連續24小時降水500毫米淹水潛勢區域範圍內，風機衝擊區還發現有彩鷸、燕鴴、黑翅鳶等保育類鳥類及高頭蝠等。

另有環委指出，此案風機設置位置緊鄰學校、民宅與畜牧場等，營運期間產生的噪音、振動及眩影恐對敏感受體有顯著不利影響，開發單位雖有提環保對策及環境監測計畫，但經審查仍不足預防。