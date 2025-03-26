台中本土麻疹+1！足跡有搭91路、91路延公車及台鐵

台中市今新增1例本土麻疹確定病例，衛生局初步匡列接觸者約700人疫調，並公布個案足跡，包括 3月18日、19日及21日等三天都是新社站搭乘91路、豐原站搭91路延公車，及豐原站搭台鐵區間車等，提醒有公共場域足跡重疊、出現疑似麻疹症狀，就近聯繫衛生所安排就醫。

衛生局說明，衛生局昨日接獲疾病管制署通知，台中新增一名本土麻疹確診案，為3旬女子，無過去病史，近期無出國，該女3月中旬有國內外縣市旅遊史，3月22日出疹，後經就醫後由醫師通報採檢，昨經疾病管制署研判確定為本土麻疹案例，該個案可傳染期為3月18日至今日，目前居家隔離中，全案將依中央防治手冊規定預計監測至4月13日；初步匡列接觸者約700人並完成疫調，皆無不適症狀。

衛生局公告個案足跡表示，該個案可傳染期期間， 3月18日、19日及21日等三天都是搭公車轉台鐵模式，先搭乘91路公車（新社站至豐原轉運站）、台鐵區間車2115（豐原至新烏日），台鐵區間車2042（新烏日至豐原），以及91路延公車（豐原轉運站至新社站）及無其他公共場域活動足跡。

衛生局提醒，如有公共場域足跡重疊，請與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，請聯繫衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

衛生局指出，近期國際麻疹疫情升溫，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)疫苗是預防麻疹的最有效的方法，請市民朋友如有越南旅遊規劃，請先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

衛生局提醒，參與各類活動或出遊出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。相關資訊可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。