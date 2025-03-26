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台中清水大樓倒塌 市府邀3大技師公會評估安全

中央社／ 台中26日電

台中清水區一處近50年大樓，5、6樓22日塌陷，台中市都發局今天邀集3大公會會勘，評估建物結構是否安全，各技師公會將與都發局研議後，再提出建議意見。

清水區中興街這處大樓22日凌晨近2時，5、6樓坍塌，幸所屬樓層無住戶，消防局獲報派遣人車到場警戒，並疏散屋內住戶，警方已封鎖現場與周邊道路，台中市政府都市發展局23日展開塌陷物清除作業。

都發局今天透過文字稿表示，事發隔日派遣長臂式抓斗進場，針對塌陷物混凝土塊進行清除，25日大致完成，僅剩下少部分土石無法以機具清除，今天使用人工吊籠，將清除人員吊至5、6樓區，再用吊籠吊掛混凝土廢棄物至地面清除，預計將部份裸露鋼筋裁切，以免後續危險。

為確認清除混凝土塊後的整體建築結構情形，是否尚須改善加強、是否得繼續使用，都發局邀集3大公會一同會勘，各技師公會針對會勘情形，研議後提出評估建議意見。都發局則說，與各公會研議後，再進一步說明。

住戶 台中市 清水區

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