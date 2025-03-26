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影／參訪彰化蛋廠 新北市長侯友宜：對彰化雞蛋食安有信心
新北市長侯友宜下午在彰化縣長王惠美的陪同下，前往大城鄉昭成蛋品廠參訪，他在致詞時提到，新北市在團膳業營養午餐裡，讓孩子吃得健康，蛋是很重要的元素，所以特別過來參觀。彰化的好蛋，讓新北好好用。
侯友宜說，他從小就喜歡吃蛋，因為蛋非常健康又營養，他特別到彰化來，因為全台有兩顆蛋就有一顆來自彰化，他特定來昭成蛋品廠參觀，他對彰化的雞蛋及食安非常有信心。
昭成蛋品廠位在彰化縣大城鄉，面積超過3千坪，投資逾10億元。王惠美和侯友等人進入廠區，昭成蛋品廠人員先後簡升和導覽，一樓為洗選區，二樓液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，工廠每小時最高產能為38萬顆蛋，在台生產第一顆符合日本生食等級的可生食雞蛋。
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