影／參訪彰化蛋廠 新北市長侯友宜：對彰化雞蛋食安有信心

新北市長侯友宜下午在彰化縣長王惠美的陪同下，前往大城鄉昭成蛋品廠參訪，他在致詞時提到，新北市在團膳業營養午餐裡，讓孩子吃得健康，蛋是很重要的元素，所以特別過來參觀。彰化的好蛋，讓新北好好用。

侯友宜說，他從小就喜歡吃蛋，因為蛋非常健康又營養，他特別到彰化來，因為全台有兩顆蛋就有一顆來自彰化，他特定來昭成蛋品廠參觀，他對彰化的雞蛋及食安非常有信心。