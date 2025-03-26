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彰化偏鄉反5風機入侵！兩度北上抗議 今擋下全場歡呼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
環境部下午召開環評大會審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉永興村民北上環境部陳情，籲請中央尊重地方決議，否決芳苑鋐威風機開發案。記者曾學仁／攝影
環境部下午召開環評大會審查芳苑鋐威風力發電開發案，芳苑鄉永興村民北上環境部陳情，籲請中央尊重地方決議，否決芳苑鋐威風機開發案。記者曾學仁／攝影

鋐威能源公司規畫在彰化縣芳苑鄉裝置5支風機，引起地方強烈反彈，今年元月和今天搭遊覽車北上陳情，環境部下午召開環評大會審查，認定風機計畫區為土壤液化高潛勢區、有彩鷸等多種珍貴稀有鳥類，且臨近學校民、畜牧場，認定不應開發。

「太好了，我們終於擋下來。」彰化芳苑鄉代會洪進來等人、永興村反風車自救會副會長洪玲妮和洪文凱、育華國小家長會長林清波、民權華德福國小家長會長古明弘 彰化環盟副理事長洪新䒴、畜牧業者和鄰近村民，獲知環評審查結果不禁歡呼。

環評大會認定不應開發理由為，風機設置及纜線路徑土地位在一般農業區及鄰近農業區，開發基地位於土壤液化高潛勢區、嚴重地層下陷地及「連24小時降水500毫米」淹水潛勢區域內，風機衝擊區發現有彩鷸、燕鴴、黑翅鳶及高頭蝠等珍貴稀有野生動物。

風機設置位置鄰近育華國小、華德福實驗國中小學及民宅，周邊也多處畜牧場飼養家禽及家畜，風機營運期間產生的噪音、振動、昡影對周邊生物有顯著不利影響，顯示本開發案對現況環境，及周遭學校生居民與畜牧者等權益有重大不利影響。

根據芳苑鄉代會調查，鋐威第三、四號風機距育華國小不到800公尺，第一號風機距華德福小學不到500公尺，今年元月環評專案小組第二次審查，因「開發對現況環境、生態及周遭學校師生與居民之權益等有重大不利之影響」，環評委員建議「不應開發」。

鋐威修改規畫，5支風機縮減為4支，微幅調整第三支風機位置，與學校的距離由480公尺改為600公尺，重送環評大會排在今日審查，地方要求遵照鄉代會決議，風機應距離住戶至少1000公尺，也要遠離學校。

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