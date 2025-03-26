南投埔里「春田祭」4月開跑 快來當農夫遊鄉村

時序入春，為讓民眾深入感受在地農業風貌，南投埔里鎮公所首度規畫「春田祭」，於4月3日起至6月1日的連假及周休假日於花卉物流中心推出農特產手作DIY課程、實地採摘等體驗，還有農產市集等，全方位展現埔里鎮的農村文化。

埔里鎮公所指出，為讓更多民眾走進田野，親身感受埔里農業的魅力，今年融合「春天」與「田園」兩大元素，首度規畫辦理「2025 埔里春田祭」，也象徵春季的生機與豐收，今更於當地花卉物流中心舉辦記者會，為4月開跑的活動暖身。

埔里鎮長廖志城今與縣議員林芳伃、陳宜君、蘇昱誠等人現場體驗製作蔬菜花束，利用在地生產的茭白筍、香菇、彩椒，搭配多樣生菜，再以花材裝飾，賞心悅目，最後還能吃下肚，並公布春田祭農特產手作DIY課程、實地採摘等體驗活動亮點。

廖志城表示，「春田祭」將於4月3日起至6月1日每個周末及連假於花卉物流中心戶外園區舉行，時間長達2個月，除了手作DIY、一日農夫等體驗，活動當天還有音樂表演、農產市集等，讓遊客能夠全方位體驗埔里鎮的在地農村文化。

其中，手作課程結合農產加工、創意食作與農廢再利用，DIY玫瑰夾心裝飾蛋糕、艾草薰香條、茭白筍殼石膏盆栽、百香果手工皂及植物上板等；一日農夫則能走進埔里田園，親手採摘甘蔗、茭白筍與香菇等優質農作物，親自接觸感受大自然。