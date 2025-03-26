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視察台中3校通學環境揪缺失 靖娟基金會提建議
交通事故常年居於兒少事故傷害死因首位，靖娟基金會今指出，今年視察台中三所國小通學環境，發現有車道過寬、行穿線周邊視線遮蔽、路口人行道未外推、通學步道不連續等卻失，建議市府改善。中市交通局表示，將檢視三校狀況改善。
台中市府今舉行道路交通安全會報，靖娟基金會執行長許雅荏出席指出，交通事故對孩童危害極大，今年初檢視台中東區成功國小、北屯軍功國小與豐原瑞穗國小等三校通學環境，因孩子身形小，車輛及車速是否能及早發現孩童穿越，因此針對「看的見」、「來得及」與「安心行走」等三面向檢視。
許雅荏說，經視察後發現三校均有相同缺失，包括車道過寬，行穿線未退縮、行穿線周邊視線遮蔽、路口人行道未外推等問題。另人行道上設有電桿或電箱等設備，致行人通行空間不足，或是不符合無障礙規定，導致輪椅族與視障族窒礙難行。
許雅荏建議，路口工程應積極改善，讓駕駛人及早發現孩童，增加反應時間；另多校通學步道不連續，多為圍繞在校園周邊，應該串聯並延伸通行空間，讓孩童離開校園後，也能擁有舒適與安全的通學環境。
交通局長葉昭甫表示，車道過寬部分，由於三校周邊道路都是單向一車道，車道可否再縮減，需衡量該地的車流量，但可檢視並進一步改善校園周邊行穿線延續。至於人行道上電箱與電桿等設施，也會依照法令加速並積極處理。
道安會報委員表示，台中市今年1、2月共60人學童受傷，建議警察局可在國、中小上下課時段，派出適當警力在學校周邊或校門口步巡支援，讓駕駛提高警覺，可望下降學童受傷人數。
警察局表示，警察局護童行之多年，也都具成效，警力到校園周邊加強步巡，將會研擬相關計畫辦理。
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