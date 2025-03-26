侯友宜彰化談農業合作 合影時自嘲「拍太漂亮豈不變成詐騙集團？」

彰化縣政府和新北市政府今先共同宣布3項全新的雙城農業合作，下午新北市長侯友宜參觀大成集團昭成蛋品廠，了解雞蛋從飼料到餐桌的流程，縣長王惠美感謝新北市鼓勵採購「彰化優鮮」農產品。侯友宜說，團膳業者多提供蛋有助都市孩子健康。

昭成蛋品廠位在彰化縣大城鄉，面積超過3千坪，投資逾10億元。王惠美和侯友等人進入廠區，昭成蛋品廠人員先後簡升和導覽，一樓為洗選區，二樓液蛋、水煮蛋的蛋品加工兼研發基地，工廠每小時最高產能為38萬顆蛋，在台生產第一顆符合日本生食等級的可生食雞蛋。侯友宜品嘗生食級雞蛋與布丁，讚不絕口。

侯友宜表明自己喜歡吃蛋，團膳業者供應蛋給都市孩子食用，他身為市長，知道台灣每兩個雞蛋有1顆來自彰化縣，就到產地參觀雞蛋加工，看到台灣最好、最大的雞蛋廠從產地到餐桌一貫生產，整個過程經過嚴格把關，他很放心讓新北孩子吃彰化好蛋。

大城鄉長陳玉照與侯友宜是舊識，趕到敘舊幾句即說大城鄉面積63公頃，彰化第三大，人口不滿1萬4500，比新北市區一個里還小，大城鄉需要產業進駐帶入商機和人口，請侯友宜協助偏鄉幫忙招商。侯友宜連連點頭說會記住。