彰化縣大專生暑期工讀703個名額 即日開放線上報名

彰化縣政府啟動今年「大專青年暑期返鄉工讀計畫」，共召募703人，即日起到4月11日受理線上報名，其中學校營隊工讀生508 名，遊學中心、科技教育及自造中心工讀生 42 名，六周共4萬4080元，公部門工讀生153名則以基本工資每月2萬8590元。

縣長王惠美表示，彰化縣政府今年投入4556萬元，擴大招募703名大專生參與暑期工讀計畫，即日起至4月11日開放線上報名，邀請全國各大專院校、設籍彰化的青年學子踴躍參與，希望年輕人在成長的過程中，得到最好的學習機會，能夠有更多元的職涯探索，不僅能賺取學費，更能多多了解自己的故鄉，進而規劃自己的未來生涯。

此一暑期工讀計畫分為三大類別，分別是508名學校營隊工讀，透過六周主題式課程，提供英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、閱讀與作業指導等多元學習活動，提升學童學習體驗；再來是42名遊學中心、科技教育及自造中心工讀，協助推廣地方文化、生態教育及STEAM課程。

至於153名公部門工讀，7月1日至8月31日進入縣府各單位實習，則是每月2萬8590元計薪，兩個月共5萬7180元。