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大甲媽祖將南下遶境 彰化規劃2558警力維安

中央社／ 彰化26日電

大甲媽祖將南下遶境，為防止衝突，彰化縣警察局每年出動大批警力維安，縣警局表示，今年精準調整運用，目前規劃2558名警力，為近3年最少；民生地下道警力與往年相近。

彰化縣警察局今天表示，去年大甲媽祖遶境彰化縣，去返程出動3008名警力，今年針對往年執行情形檢討，並依現地勘察及清查接轎團體，精準調整運用警力，採分區、分段跳崗交錯執行，縮減支援警力，預計使用警力2558人，比去年減少450人，為這3年來最少。

縣警局指出，將使用阻材及改道牌等設施協助執勤、替代警力，同時透過錄影監視系統、現場直播等科技設備，掌握交通路況及治安狀況，機動運用交通（治安）快打警力，即時疏導交通，維護治安。

被稱為「一級戰區」的彰化市民生地下道，縣警局說，預計布署約340名警力，與往年相近。目前警力為初步規劃，仍會視情況滾動式調整。

彰化縣警察局北斗分局今天也透過新聞稿指出，大甲媽祖4月4日起駕，預計6日上午進入北斗分局轄區，途經田尾鄉、北斗鎮、溪州鄉後進入雲林縣，分局已召開宮廟遶境協調會，邀請轄內各接駕團體共同簽署優質宮廟文化行動公約，防止有心人士接轎時衍生打架鬥毆事件。

大甲媽祖 警察

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