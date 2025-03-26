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南投埔里春田祭4月登場 體驗手作下田採茭白筍等農產

中央社／ 南投縣26日電

埔里鎮公所4月至6月週末假期舉辦埔里春田祭，有青蛙造型粿、植物手工皂、艾草薰香棒等手作體驗，及甘蔗、茭白筍、香菇下田採收，鎮公所邀民眾體驗春天和田園兩大活動元素。

埔里鎮公所4月3日至6月1日在埔里花卉物流中心舉辦「埔里春田祭」，假日活動包含植物、百香果鳳梨酥、玫瑰蛋糕裝飾、茭白筍殼石膏盆栽等手作體驗，及甘蔗、茭白筍、香菇採收等下田活動，及市集、親子互動表演、音樂會，鎮公所今天宣傳邀民眾參加。

埔里鎮長廖志城致詞表示，埔里春田祭結合春天和田園元素，春天是萬物復甦時節，正是農田播種、希望與努力的開始，活動讓更多人有機會走進田間體驗農業魅力，4月3日至6月1日活動期間有手作課程、農產實地採摘、農產及在地好物展售，歡迎親子共度假日時光。

廖志城說，手作體驗透過農產加工與農廢再利用展現綠色工藝，實際採摘體驗則讓遊客成為一日農夫，鎮公所盼透過埔里春田祭讓更多人認識並支持埔里農特產，並深化農業文化傳承，更透過創新行銷吸引年輕族群參與農業，讓埔里的故事持續被看見。

埔里 茭白筍 親子

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