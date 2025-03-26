中市天心工業獲准特定工廠用地變更 拆舊廠蓋新廠可創近億元營收

台中市自行車零組件公司天心工業最近獲准特定工廠用地變更，將公司二廠舊有廠房拆，並投入約5千萬元投資額，預計可創造9千萬的營業額，同時增加820.92平方公尺植樹面積及屋頂型太陽光電設備裝置容量287瓩。

經發局長張峯源說，市府透過產業政策、法規協助及資源整合持續支持本土企業，不僅有助於企業未來發展，也進一步帶動台中地區的產業升級與經濟成長。

張峯源說，台中市是全球自行車產業的重要據點，擁有完整的產業鏈與高度競爭力，從研發設計到製造生產，均在國際市場占有一席之地。天心工業成立55年，專注於高端自行車碳纖維零件的生產，憑藉全台唯一的免補土、免烤漆碳纖維輪框特殊製程技術，確立在高端技術領域的領先地位。它透過獨創性的設計，使每一款零件不僅符合空氣動力學與輕量化需求，還兼具流線造型與極致工藝，創造多項第一，是自行車界的隱形冠軍。

他說，台中自行車產業共有416家業者，全國占比42.3％，去年共創造809億元的銷售額，銷售額占全國55%以上。顯示台中在台灣自行車產業中占據舉足輕重的地位。天心工業也是是第29家獲准特定工廠用地變更的企業。

天心工業總經理江宸勳說，因應大里廠房老舊，為擴大生產線、提升生產效率，公司辦理用地變更，確保長遠經營。由衷感謝台中市政府對產業發展的支持，並強調將持續深耕品牌價值，以「國際化的人才，全球化的視野」為目標，推動升級轉型，讓「台中製造」的品牌影響力在世界舞台上發光發熱。

他說，該公司是台灣第一家將零件打入環法賽的企業，曾邀請英國傳奇車手Mark Cavendish來台舉辦粉絲見面會，推廣自行車文化。除了技術創新與市場開拓，企業也積極投入公益，支持小鐵人團體，深耕在地發展，以實際行動履行企業社會責任，帶動更多企業與民眾關注社會，創造正向影響。