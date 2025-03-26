快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

中市天心工業獲准特定工廠用地變更 拆舊廠蓋新廠可創近億元營收

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市自行車零組件公司天心工業最近獲准特定工廠用地變更，經發局長張峯源（右）前往了解生產情形。圖／台中市政府提供
台中市自行車零組件公司天心工業最近獲准特定工廠用地變更，經發局長張峯源（右）前往了解生產情形。圖／台中市政府提供

台中市自行車零組件公司天心工業最近獲准特定工廠用地變更，將公司二廠舊有廠房拆，並投入約5千萬元投資額，預計可創造9千萬的營業額，同時增加820.92平方公尺植樹面積及屋頂型太陽光電設備裝置容量287瓩。

經發局長張峯源說，市府透過產業政策、法規協助及資源整合持續支持本土企業，不僅有助於企業未來發展，也進一步帶動台中地區的產業升級與經濟成長。

張峯源說，台中市是全球自行車產業的重要據點，擁有完整的產業鏈與高度競爭力，從研發設計到製造生產，均在國際市場占有一席之地。天心工業成立55年，專注於高端自行車碳纖維零件的生產，憑藉全台唯一的免補土、免烤漆碳纖維輪框特殊製程技術，確立在高端技術領域的領先地位。它透過獨創性的設計，使每一款零件不僅符合空氣動力學與輕量化需求，還兼具流線造型與極致工藝，創造多項第一，是自行車界的隱形冠軍。

他說，台中自行車產業共有416家業者，全國占比42.3％，去年共創造809億元的銷售額，銷售額占全國55%以上。顯示台中在台灣自行車產業中占據舉足輕重的地位。天心工業也是是第29家獲准特定工廠用地變更的企業。

天心工業總經理江宸勳說，因應大里廠房老舊，為擴大生產線、提升生產效率，公司辦理用地變更，確保長遠經營。由衷感謝台中市政府對產業發展的支持，並強調將持續深耕品牌價值，以「國際化的人才，全球化的視野」為目標，推動升級轉型，讓「台中製造」的品牌影響力在世界舞台上發光發熱。

他說，該公司是台灣第一家將零件打入環法賽的企業，曾邀請英國傳奇車手Mark Cavendish來台舉辦粉絲見面會，推廣自行車文化。除了技術創新與市場開拓，企業也積極投入公益，支持小鐵人團體，深耕在地發展，以實際行動履行企業社會責任，帶動更多企業與民眾關注社會，創造正向影響。

台中市 自行車

延伸閱讀

影／可惡！東勢故意虐犬案 中市祭出重罰列飼養黑名單

受惠AI需求 工業製造業生產連12紅

春燕歸隊 自行車展開展

台北101插旗台中 中市府：帶動整體百貨營業額衝千億

相關新聞

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天 警方畫設三層管制區

大甲媽4月4日晚間將駕遶境進香9天，為避免大量人車湧入造成塞車，大甲分局公布交通管制措施，呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大...

陸域風機移120公尺 彰化芳苑兩小校和鄉民北上陳情否決開發案

環境部今下午召開環評大會，審查芳苑鄉鋐威風力發電開發案，彰化縣環保聯盟和鄉民代表、村長、育華國小代表數十人，帶雞蛋、地瓜...

「彰化優鮮、新北上菜」 王惠美與侯友宜力推農業合作

彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今天在彰化縣政府宣布啟動「彰化優鮮、新北上菜」，推動3項農業合作案，內容包括「彰化健康豬」...

最大免費停車福利沒了！南投縣立體育場4月1日起收費

南投市區路邊停車上路一年，縣立體育場周邊空間未收費，吸引民眾免費停車，卻影響交通秩序。南投縣政府4月1日起將委外收費營運...

彰化女力大爆發 縣府女性一級主管創新高

彰化縣女力大爆發，除縣長及秘書長是女性外，近日再發布2名新任女性一級主管，合計彰化縣政府女性一級主管達8人，創歷史新高；...

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。