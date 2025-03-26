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彰化大專青年暑期返鄉工讀 703個名額開放報名

中央社／ 彰化縣26日電

彰化縣政府今年暑期與學校、遊學中心等合作，提供703個工讀名額，鼓勵大專生返鄉參與工讀，藉此探索自我，進而規劃未來生涯，即日起至4月11日開放線上報名。

彰化縣政府今天舉行記者會，宣布投入新台幣4556萬元，啟動114年度「大專青年暑期返鄉工讀計畫」，預計召募學校營隊工讀生508名，遊學中心、科技教育及自造中心工讀生42名，公部門工讀生153名。

縣長王惠美表示，學校營隊工讀為透過6週主題式課程，提供英語、AI、科學、職涯探索、食農、體育、童軍、閱讀與作業指導等多元學習活動，提升學童學習體驗；遊學中心等單位工讀為協助推廣地方文化、生態教育及STEAM課程；公部門工讀為7月1日至8月31日進入縣府實習。

王惠美說，此計畫是希望年輕人有多元職涯探索，不僅能賺取學費，也可對家鄉深入了解，並探索是否適合擔任教育工作者或公務員，培養職場軟實力，為未來就業做好準備。

大葉大學校長方文昌表示，校內弱勢學生相對較多，對工讀機會需求也更為迫切，學校推行以工代賑，希望透過工讀，讓學生獲得經濟支持的同時，也能培養實務經驗與學習機會。

教育處指出，暑期工讀計畫透過官民協力，以行動落實社會力永續創新，讓青年能在學習中發揮影響力，即日起至4月11日開放線上報名，歡迎全台各大專院校、設籍彰化的青年學子踴躍參與。

遊學 青年

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