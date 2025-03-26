快訊

獨／曾國城「被挺黃子佼」慘丟節目代言損失金額曝光 痛問：誰能還我清白？

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳將宣布竹聯幫主卻未現身 「白狼」張安樂友人出面說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天 警方畫設三層管制區

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲媽下周五將起駕遶境進香9天，為避免塞車之苦，大甲警方畫設三層管制區。圖／大甲分局提供
大甲媽下周五將起駕遶境進香9天，為避免塞車之苦，大甲警方畫設三層管制區。圖／大甲分局提供

大甲媽4月4日晚間將駕遶境進香9天，為避免大量人車湧入造成塞車，大甲分局公布交通管制措施，呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大眾運輸交通工具；基於4日起駕日及12、13日回鑾期間，湧入大甲街區的人車眾多，警方交通疏導進行三層管制措施，第一層行人徒步區、第二層禁止汽車進入區、第三層設道路封閉路段管制區，維護優質交通秩序。

針對起駕及回鑾兩個時間段，大甲警方規畫行人徒步區，包括大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入；禁止汽車進入區為經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北；道路封閉路段管制區，經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口，水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

為避免塞車之苦，大甲警方建議民眾可搭乘火車至大甲火車站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮；或搭乘公車，至大甲總站下車，自駕民眾可自國道三號進入大甲市區，下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場；或自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路大安港路可至大甲體育場臨時停車場。

而自清水、沙鹿進入大甲市區的用路人，則由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉，新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場；自苗栗進入大甲市區，由中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場；規畫包括「美人山舊營區」臨時停車場，約500個停車位，徒步進入大甲市區約15分鐘；大甲體育場臨時停車場含周邊道路，約350個停車位，徒步進入市區約10分鐘；大甲火車站後方空地停車場，約80個汽車停車位、約180個機車停車位，徒步至鎮瀾宮約4至5分鐘。

大甲分局並指出，大甲媽4日起駕及12、13日回鑾期間，透過行人徒步區、禁止汽、機車進入、道路封閉路段的三層管制；回鑾當天將調撥車道管制路段，包括清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天，4月4日晚間鎮瀾宮出發後，4月13日將回鑾。圖／大甲鎮瀾宮提供
大甲媽下周五將起駕遶境進香9天，4月4日晚間鎮瀾宮出發後，4月13日將回鑾。圖／大甲鎮瀾宮提供

交通管制 大甲媽 鎮瀾宮

延伸閱讀

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

百萬人朝聖保平安！大甲鎮瀾宮媽祖遶境列世界三大宗教盛事

台中郵局發行大甲媽祖感恩立體郵摺 27日發售

媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

相關新聞

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天 警方畫設三層管制區

大甲媽4月4日晚間將駕遶境進香9天，為避免大量人車湧入造成塞車，大甲分局公布交通管制措施，呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大...

陸域風機移120公尺 彰化芳苑兩小校和鄉民北上陳情否決開發案

環境部今下午召開環評大會，審查芳苑鄉鋐威風力發電開發案，彰化縣環保聯盟和鄉民代表、村長、育華國小代表數十人，帶雞蛋、地瓜...

「彰化優鮮、新北上菜」 王惠美與侯友宜力推農業合作

彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今天在彰化縣政府宣布啟動「彰化優鮮、新北上菜」，推動3項農業合作案，內容包括「彰化健康豬」...

最大免費停車福利沒了！南投縣立體育場4月1日起收費

南投市區路邊停車上路一年，縣立體育場周邊空間未收費，吸引民眾免費停車，卻影響交通秩序。南投縣政府4月1日起將委外收費營運...

彰化女力大爆發 縣府女性一級主管創新高

彰化縣女力大爆發，除縣長及秘書長是女性外，近日再發布2名新任女性一級主管，合計彰化縣政府女性一級主管達8人，創歷史新高；...

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。