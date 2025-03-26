大甲媽下周五將起駕遶境進香9天 警方畫設三層管制區

大甲媽4月4日晚間將駕遶境進香9天，為避免大量人車湧入造成塞車，大甲分局公布交通管制措施，呼籲民眾進入大甲街區可多搭乘大眾運輸交通工具；基於4日起駕日及12、13日回鑾期間，湧入大甲街區的人車眾多，警方交通疏導進行三層管制措施，第一層行人徒步區、第二層禁止汽車進入區、第三層設道路封閉路段管制區，維護優質交通秩序。

針對起駕及回鑾兩個時間段，大甲警方規畫行人徒步區，包括大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入；禁止汽車進入區為經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北；道路封閉路段管制區，經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口，水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

為避免塞車之苦，大甲警方建議民眾可搭乘火車至大甲火車站，下車沿蔣公路步行3至5分鐘即可到達鎮瀾宮；或搭乘公車，至大甲總站下車，自駕民眾可自國道三號進入大甲市區，下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場；或自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路大安港路可至大甲體育場臨時停車場。

而自清水、沙鹿進入大甲市區的用路人，則由中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉，新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場；自苗栗進入大甲市區，由中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場；規畫包括「美人山舊營區」臨時停車場，約500個停車位，徒步進入大甲市區約15分鐘；大甲體育場臨時停車場含周邊道路，約350個停車位，徒步進入市區約10分鐘；大甲火車站後方空地停車場，約80個汽車停車位、約180個機車停車位，徒步至鎮瀾宮約4至5分鐘。