陸域風機移120公尺 彰化芳苑兩小校和鄉民北上陳情否決開發案

環境部今下午召開環評大會，審查芳苑鄉鋐威風力發電開發案，彰化縣環保聯盟和鄉民代表、村長、育華國小代表數十人，帶雞蛋、地瓜、花生等在地農產品到場陳情，遞交育華國小「立碑在心田上」感謝狀，請環評委員聽見在地聲音，從嚴把關。

芳苑鄉代會洪進來等人、永興村反風車自救會副會長洪玲妮和洪文凱、育華國小家長會長林清波、民權華德福國小家長會長古明弘、彰化環盟副理事長洪新䒴、畜牧業者和鄰近村民，今共乘遊覽車到環境部，要求中央尊重芳苑鄉代會決議1000公尺不准設置風機，否決芳苑鋐威風機開發案。

鋐威規畫在永興村農地設置5支陸域風機，鄰近畜牧設施，距永興村1500人及五俊村500人的聚落、育華和華德福兩所小學均不到1000公尺，今年元月22日環評專案小組第二次審查，因「開發對現況環境、生態及周遭學校師生與居民之權益等有重大不利之影響」，環評委員建議「不應開發」。

彰環盟指出，鋐威修改規畫，5支風機縮減為4支，微幅調整第三支風機位置，重送環評大會排在今日審查，然而芳苑鄉台17線以東已有9支陸域大型風機，根據芳苑鄉代會調查，鋐威第三、四號風機距育華國小不到800公尺，第一號風機距華德福小學不到500公尺，風機葉片旋轉時的陰影、眩光及機器運轉低頻噪音，均嚴重干擾學童上課學習、居民生活。

到場的芳苑鄉小學代表、民代、居民和畜牧業者一致要求，風機應距離住戶至少1000公尺，也要遠離學校，中央尊重民意，否決芳苑鋐威風機開發案。育華國小學童製作感謝書，感謝環評委員聽見「海口人民微弱而堅決的發聲」，秉持學術良知和社會責任，一起對入侵芳苑人民生活領域的風機，從嚴把關。

育華國小家長會長林清波表示，鋐威雖將風機設置位置與學校的距離由480公尺改為600公尺，但實際影響未減，居民憂慮依舊；綠能發展與經濟成長固然重要，但不應犧牲居民的生活品質與健康，育華國小和地方民眾強烈懇請環評會長官與先進為居民與學童的未來發聲，讓風機遠離學區與住宅區，以維護地方永續發展與基本人權。