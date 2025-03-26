「彰化優鮮、新北上菜」 王惠美與侯友宜力推農業合作
彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今天在彰化縣政府宣布啟動「彰化優鮮、新北上菜」，推動3項農業合作案，內容包括「彰化健康豬」首度進軍新北市線上電商平台販售、新北市校園營養午餐採用彰化蛋品入菜、媒合新北市電商及直播平台助彰化在地業者拓展通路。
王惠美說，新北市是六都中的最大市，有400多萬人口，有廣大消費需求，而彰化縣則是六都外的第一大縣，有100多萬人口，且彰化縣是農業大縣，每2顆蛋中，就有1顆來自彰化，每3朵花就有1朵來自彰化、每2顆葡萄就有1顆來自彰化，養豬頭數占全國第3，兩縣市有更進一步合作的必要。
王惠美表示，彰化與新北過去即在農作及觀光旅遊有多項合作，此次再度合作，希望新北市鄉親吃彰化優鮮、彰化健康豬、蛋都能很放心，因為縣政府在第一階段就幫大家把關，「彰化優鮮」產品絕對都經過3章1Q的檢驗，大家可以吃的更安心、吃的更健康，來照顧更多的農民。
新北市長侯友宜表示，大縣、大市合作一起做大事，人民生經濟也許經濟價值沒有像科技業這麼好，但對人民來說，民生物資卻最是重要，此次即透過「彰化優鮮，新北上菜」，協助推廣彰化的豬、蛋、雞等農特產品。
他說，他家以前也有養豬、賣豬肉，他從小吃國產豬長大，有責任幫國產豬好好行銷，他也喜歡吃雞是因為他屬雞，他也愛吃雞蛋，每天一顆雞蛋，由於台灣2顆蛋就有1顆來自彰化，即特別也來看雞蛋產地，才知道如何溯源。
侯友宜指出，和王縣長見面時候，聽到王縣長有很多規劃要前進努力，他覺得很感動，沒有因為她的任期短而有所受限，這是做人的價值，他曾經看過王縣長的行程密密麻麻，為彰化努力做事，他也要努力學習這個精神；2025台灣設計展在彰化，屆時他也會來參觀，並看看消費地、觀光產地，如何再跟彰化結合，一起拚經濟。
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