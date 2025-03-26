最大免費停車福利沒了！南投縣立體育場4月1日起收費

南投市區路邊停車上路一年，縣立體育場周邊空間未收費，吸引民眾免費停車，卻影響交通秩序。南投縣政府4月1日起將委外收費營運，改善體育場停車秩序與使用效益，確保民眾公平停車權益。

南投市路邊停車收費實施後，市區主要道路交通改善，停車位不再被占用。位在南崗路、集賢路的縣立體育場面積達5公頃，因為周邊空間寬闊、又方便，未規畫停車收費，周邊空間被車輛占用，反而是集賢路收費停車格常有空位。

南投縣教育處表示，體育場周邊空間方便運動民眾停車未實施收費，但市區道路停車收費後，出現排擠效應，許多車輛停在體育場一放就是一整天，已經影響體育場動線和秩序。

為了符合公平，體育場將規畫停車收費，經過盤點體育場原有兩處停車場加上周邊空間，共規畫82格停車位，包含2格無障礙車位、2格親子車位及2格電動車專用車位。經過公開標租，由城市車旅得標。

體育場停車收費參考附近的藍田停車場，費率為平日及假日每小時30元，單日最高上限150元。考量社區居民長期停車需求，也推出每月1200元的月租方案。電動車專用位配備兩座7kW慢速充電樁，充電費率為每度電10元，滿足運動民眾、民眾購物與社區居民多元停車需求。

教育處提醒，縣立體育場停車場以委由廠商營運管理，將自4月1日凌晨0時起開始收費，現有車輛務必在3月31日前駛離，逾時將開始計費。