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彰化女力大爆發 縣府女性一級主管創新高

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美積極拔擢女性，除秘書長外，一級主管也有8名女性，創下新高。本報資料照片
彰化縣長王惠美積極拔擢女性，除秘書長外，一級主管也有8名女性，創下新高。本報資料照片

彰化縣女力大爆發，除縣長及秘書長是女性外，近日再發布2名新任女性一級主管，合計彰化縣政府女性一級主管達8人，創歷史新高；彰化縣農會今天也聘任首位女性總幹事呂佩臻，加上現有4名區域立委全是女性，26個鄉鎮市長有7位女性，國民黨彰化縣黨部也是女性當家。

彰化縣政府從縣長王惠美、秘書長蔡明娟是女性外，縣府共有26名一級主管中，現有文化局長張雀芬、地方稅務局長陳燕慧、主計處長蕭秀瑛、社會處長王蘭心、行政處長吳蘭梅、城觀處長王瑩琦，再加上4月1日上任的地政處長陳麗梅、計畫處長施敏華後，共有8名女性，創下女性局處長歷來最多紀錄。

王惠美小內閣再添2位女性局處長，其實已有埋下伏筆。王惠美參加本月23日在彰化市延平公園舉行的「114年彰化縣慶祝婦女節活動-彰化女力 綻放美力」中，即表示婦女權益及性別平等是全球持續關注的議題，彰化縣政府持續推動性別平等，以尊重、互愛與包容，打造性別友善的城市，話才說完兩天，就拔擢兩名女性一級主管。

縣府官員指出，一般女性一級主管的比例約四分之一，像彰化縣政府提高到將近三分之一算是很高比例，過去女性職場都會遭遇玻璃天花板，再往上升多會進用男性，但近年來，兩性平權觀念普及，加上女性從事公職多，心思細膩，在職場表現不遜於男性，女力才會崛起。

彰化縣農會理事會今天通過聘任前彰化農田水利會會長呂炉山之女、現任溪州農會會計主任呂佩臻為總幹事，呂佩臻成為縣農會首位女性總幹事。

此外，彰化縣4名區域立法委員也全部是女性，包括黃秀芳、陳秀寳、陳素月及謝衣鳯，難得的是，她們全是連任成功；另謝衣鳯也兼任國民黨彰化縣黨部主委。

26個鄉鎮市長中，女性則有7位，有田中鎮長蕭淑芬、埔鹽鄉長許文萍、埔心鄉長張佩瑩、田尾鄉長許淑美、埤頭鄉長杜懿彩、芳苑鄉長林保玲及溪州鄉長江淑芬。

彰化縣長王惠美積極拔擢女性，除秘書長外，一級主管也有8名女性，創下新高。本報資料照片
彰化縣長王惠美積極拔擢女性，除秘書長外，一級主管也有8名女性，創下新高。本報資料照片
彰化縣農會理事會今天通過聘任呂佩臻（右）為總幹事，呂佩臻是縣農會首位女性總幹事。圖／縣府提供
彰化縣農會理事會今天通過聘任呂佩臻（右）為總幹事，呂佩臻是縣農會首位女性總幹事。圖／縣府提供

主管 彰化 鄉長

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