南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、澳大利亞、馬來西亞、香港等10國也派員來台，上百名鳥人今起同場競技。

縣府指出，南投縣推展撐竿跳高運動逾58年，草屯商工更以其作為重點發展項目，培育出許多國家級選手及優秀教練，而有「撐竿跳高搖籃」美譽；南投更每年辦理國際撐竿跳高賽事，邀請國際好手來台競技，與國內選手交流觀摩學習。

「南投國際室內撐竿跳邀請賽暨全國中上學校錦標賽」邁入第28屆，是全國田徑撐竿跳高賽最高水準賽事，今於草屯商工登場，由國際組揭開序幕，今年有11個國家及地區的世界級鳥人選手同聚一堂，連同各校選手共119人，規模盛大。

草屯商工校長張正彥說，今年國際賽邀請美國、澳大利亞、英國、日本、韓國、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、泰國等國家及地區，男子組共23人，中華隊有8人；女子組共12人，中華隊有6人，各國參加選手人數較去年成長了3成。

為進一步提升撐竿跳高賽事的規模與水準，縣府首度攜手中華民國田徑協會、南投縣體育會，將於30日在日月潭向山遊客中心舉辦「南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽」，國內外選手在國際知名美景中挑戰極限，也讓世界看見南投優美風光。