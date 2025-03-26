快訊

整理包／2025大甲媽祖遶境4月4日起駕！9天8夜路線日程表、必看儀式、住宿資訊全攻略

轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

台中文心秀泰外驚傳隨機砍人！先揮拳再撿鋸子砍 2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、澳大利亞、馬來西亞、香港等10國也派員來台，上百名鳥人今起同場競技。

縣府指出，南投縣推展撐竿跳高運動逾58年，草屯商工更以其作為重點發展項目，培育出許多國家級選手及優秀教練，而有「撐竿跳高搖籃」美譽；南投更每年辦理國際撐竿跳高賽事，邀請國際好手來台競技，與國內選手交流觀摩學習。

「南投國際室內撐竿跳邀請賽暨全國中上學校錦標賽」邁入第28屆，是全國田徑撐竿跳高賽最高水準賽事，今於草屯商工登場，由國際組揭開序幕，今年有11個國家及地區的世界級鳥人選手同聚一堂，連同各校選手共119人，規模盛大。

草屯商工校長張正彥說，今年國際賽邀請美國、澳大利亞、英國、日本、韓國、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、泰國等國家及地區，男子組共23人，中華隊有8人；女子組共12人，中華隊有6人，各國參加選手人數較去年成長了3成。

為進一步提升撐竿跳高賽事的規模與水準，縣府首度攜手中華民國田徑協會、南投縣體育會，將於30日在日月潭向山遊客中心舉辦「南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽」，國內外選手在國際知名美景中挑戰極限，也讓世界看見南投優美風光。

縣府表示，將國際運動賽事移師縣內知名景點，將體育與觀光完美結合，促進地方產業及經濟發展，國內外選手及教練也能在比賽之餘親訪各大風景區、品嚐在地美食，親自感受南投的山水之美，深化國際文化交流。

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影
南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今登場，由國際組揭開序幕，來自11個國家的世界級鳥人同場競技。記者賴香珊／攝影

南投縣 日月潭

延伸閱讀

全台唯一！南投埔里「著生杜鵑雨林花季」帶你邂逅美麗奇蹟

南投降下三月雪 3起山難4山友罹難

入選南投100碗…普里鹹油條商標遭拍賣 在地老店這樣說

南投鼓勵汰舊換購電動機車 補助最高1萬9300元

相關新聞

陸域風機移120公尺 彰化芳苑兩小校和鄉民北上陳情否決開發案

環境部今下午召開環評大會，審查芳苑鄉鋐威風力發電開發案，彰化縣環保聯盟和鄉民代表、村長、育華國小代表數十人，帶雞蛋、地瓜...

「彰化優鮮、新北上菜」 王惠美與侯友宜力推農業合作

彰化縣長王惠美與新北市長侯友宜今天在彰化縣政府宣布啟動「彰化優鮮、新北上菜」，推動3項農業合作案，內容包括「彰化健康豬」...

最大免費停車福利沒了！南投縣立體育場4月1日起收費

南投市區路邊停車上路一年，縣立體育場周邊空間未收費，吸引民眾免費停車，卻影響交通秩序。南投縣政府4月1日起將委外收費營運...

彰化女力大爆發 縣府女性一級主管創新高

彰化縣女力大爆發，除縣長及秘書長是女性外，近日再發布2名新任女性一級主管，合計彰化縣政府女性一級主管達8人，創歷史新高；...

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓...

台中萬和美展3／29開幕茶會暨頒獎 首獎創作者分享心得

台中市萬和宮、萬和文教基金會主辦的第17屆萬和美展，3月29日上午10時舉行開幕茶會暨頒獎典禮，西畫類及攝影類第一名的何...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。