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台中萬和美展3／29開幕茶會暨頒獎 首獎創作者分享心得

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
萬和美展成績揭曉，涂臻宜以作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影，獲攝影首獎。圖／萬和宮提供
萬和美展成績揭曉，涂臻宜以作品「豐收鮪魚季」，紀錄漁民們豐收身影，獲攝影首獎。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮、萬和文教基金會主辦的第17屆萬和美展，3月29日上午10時舉行開幕茶會暨頒獎典禮，西畫類及攝影類第一名的何麗香、涂臻宜，將分享創作與得獎心得。

第17萬和美展經過評審，西畫及攝影類前三名各一人，獎金分別為三萬元、二萬元，以及一萬元，優選合計5人，每人獎金6000元，其餘31人為入選，入選贈送紀念品「石墨稀針織護膝」。入選以上的42件作品， 即日起至5月20日在萬和文化大樓五樓麻芛文化館「創意藝廊」展覽。

萬和美展評審結果，得獎者及作品如下；西畫類第一名何麗香（風華永在）；第二名余采芳（軟綿的晚霞）；第三名黃冠連，作品（穿越時空的奇蹟）。優選3人，江翊廷（別離前的祝福）、江翊凡（虔 信仰的根源）、陳竑均（寫照）。

攝影類第一名涂臻宜（豐收鮪魚季）、第二名何永順（守護）、第三名陳忠和（歡樂節慶）；優選2人，張瑞福（豐收）、陳嘉瑾（農家樂）。

何麗香說，她的作品「風華永在」創作理念，喜歡把美的事務用畫筆記錄下來，曇花剎那的美麗，一瞬間即成永恆。

評審委員蔡正一大說，何麗香以簡潔、鮮明有力之構圖，呈現圓滿大方之形式，來描繪曇花，潔淨、芬芳之風韻，讓短短生命永留世間。輔以桌面水晶杯及倒影，質感光影之描繪能力，說服了評審的青睞，是幅讓人記憶尤深的佳作。

涂臻宜說明，「豐收鮪魚季」創作理念，為屏東東港的黑鮪魚是世界最大型的鮪類。4至6月會洄游在巴士海峽海域，紀錄這豐收及見識這麼大的魚類，漁民們分工合作，值得讚賞。

涂臻宜以不同的場景和表現方式，將鮪魚豐收的忙碌及喜悅，以組作表現淋漓盡致。還以黑白的表現手法，將魚港雜亂的場景，以單一色調手法呈現，使作品突出，獲得評審一致讚賞。

萬和美展成績揭曉，何麗香以作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆，獲西畫首獎。圖／萬和宮提供
萬和美展成績揭曉，何麗香以作品「風華永在」畫下曇花剎那間的永恆，獲西畫首獎。圖／萬和宮提供

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