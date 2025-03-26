1200位中市模範健康兒童獲表揚 盧秀燕：以你們為傲！

台中市長盧秀燕今日上午與全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，不僅高喊「恭喜大家得獎！」更全力配合的同學們「各種Pose」擺拍要求，與孩子們開心合影留念，並強調「以你們為傲！」勉勵大家繼續努力，發揮好的影響力。

兒童節將至，台中市今天在表揚全市約1200名公私立國小六年級模範兒童及年級健康兒童，市長盧秀燕面對同學們各種擺拍要求，通通照單全收外，更表示台中市教育預算占比六都第一，「教育」滿意度76.7%，更是全島19縣市的榜首；她強調，孩子們的努力都被看見了，盼大家繼續努力，為周遭同學、朋友帶來好的影響。

教育局長蔣偉民表示，台中市各國小熱烈規畫兒童節創意活動，除在校園佈置超能力牆，展示學生各領域的績優表現，營造學習共享氛圍，辦理才藝表演嘉年華提供孩子展現專長的舞台；更有學校帶領孩子從馬術、魔術、攀樹、棒球、捏麵人、烘焙、手作及闖關活動等體驗中探索興趣。

為讓兒童能在多彩多姿的學習環境下健康自信成長，將今年兒童節活動主題訂為「我的興趣，我的超能力！」全市各國小於兒童節當周辦理相關活動，讓展示學生專長、興趣，讓不同特質的孩子都能發展興趣與潛能；南屯區永春國小讓學生將自己的興趣或專長結合創意，設計轉化成可利用的二手物品，辦理惜福市場活動；和平區平等國小更邀請學年度高中籃球聯賽HBL冠軍北一女籃球隊與師生互動交流。