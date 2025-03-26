快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

聽新聞
0:00 / 0:00

1200位中市模範健康兒童獲表揚 盧秀燕：以你們為傲！

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影

台中市盧秀燕今日上午與全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，不僅高喊「恭喜大家得獎！」更全力配合的同學們「各種Pose」擺拍要求，與孩子們開心合影留念，並強調「以你們為傲！」勉勵大家繼續努力，發揮好的影響力。

兒童節將至，台中市今天在表揚全市約1200名公私立國小六年級模範兒童及年級健康兒童，市長盧秀燕面對同學們各種擺拍要求，通通照單全收外，更表示台中市教育預算占比六都第一，「教育」滿意度76.7%，更是全島19縣市的榜首；她強調，孩子們的努力都被看見了，盼大家繼續努力，為周遭同學、朋友帶來好的影響。

教育局長蔣偉民表示，台中市各國小熱烈規畫兒童節創意活動，除在校園佈置超能力牆，展示學生各領域的績優表現，營造學習共享氛圍，辦理才藝表演嘉年華提供孩子展現專長的舞台；更有學校帶領孩子從馬術、魔術、攀樹、棒球、捏麵人、烘焙、手作及闖關活動等體驗中探索興趣。

為讓兒童能在多彩多姿的學習環境下健康自信成長，將今年兒童節活動主題訂為「我的興趣，我的超能力！」全市各國小於兒童節當周辦理相關活動，讓展示學生專長、興趣，讓不同特質的孩子都能發展興趣與潛能；南屯區永春國小讓學生將自己的興趣或專長結合創意，設計轉化成可利用的二手物品，辦理惜福市場活動；和平區平等國小更邀請學年度高中籃球聯賽HBL冠軍北一女籃球隊與師生互動交流。

相關影片訊息及抽獎活動可至「台中市政府教育局」粉絲團瀏覽。

台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕表場全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，高喊「恭喜大家得獎！」記者黑中亮／攝影

兒童節 台中市 盧秀燕

延伸閱讀

挺自己人選總統！台中市商業會勸進 盧秀燕點頭微笑沒回應

投資45億元！台北101宣布插旗台中 盧秀燕：誠摯歡迎

獨／最年長局長！77歲曾國鈞重掌中市地政局 續寫2記錄

林鼎超接盧秀燕研考主委 政壇：借重謝國樑反罷經驗？

相關新聞

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓...

1200位中市模範健康兒童獲表揚 盧秀燕：以你們為傲！

台中市長盧秀燕今日上午與全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，不僅高喊「恭喜大家得獎！」更全力配合的同學們...

台中巨蛋啟用地方憂交通打結 中市府砸4.6億新闢道路

台中巨蛋預計2030年完工，未來啟用後承接國際體育賽事與藝文展演，勢必湧入大量車潮。台中北屯崇德十九路是台中巨蛋重要聯外...

與穆斯林同樂！慶祝伊斯蘭開齋節 4／6台中清真寺登場

台中市政府4月6日將南屯區的台中伊斯蘭清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動，有伊斯蘭教義及文化導覽、特色清真市集、精彩表...

彰化縣農會選出三巨頭 張瀚天、黃正盛、呂佩臻出線　　

彰化縣農會今天上午召開理事會及監事會，選出彰化縣議會前議員張瀚天擔任理事長、縣議員黃正盛為常務監事，並通過聘任前彰化農田...

中市新人事曾國鈞、林鼎超布達

台中市新任地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超、守望相助大隊長許智翔三人昨宣誓就職。曾國鈞77歲回鍋、林鼎超兩任前老闆都曾面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。