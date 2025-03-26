台中巨蛋啟用地方憂交通打結 中市府砸4.6億新闢道路

台中巨蛋預計2030年完工，未來啟用後承接國際體育賽事與藝文展演，勢必湧入大量車潮。台中北屯崇德十九路是台中巨蛋重要聯外道路，建設局投入4億6850萬元，在台中巨蛋周邊新闢道路，總長400公尺，寬25公尺，將崇德十九路延伸至更生巷，工程進度達9成，預計3月底完工。

「台中巨蛋」主副場館可容納超過2萬人，目前興建中，巨蛋完工啟用後，屆時湧入逾2萬人，如何疏散人車潮是重大挑戰。中市府為此規劃在巨蛋南側開闢計畫道路，將崇德十九路延伸至更生巷，新闢道路連接台中巨蛋、北屯同榮段社會住宅及規劃中的實驗小學，並串聯洲際棒球場與漢神洲際購物廣場，完善台中巨蛋周邊交通路網。

建設局表示，新闢道路工程總長400公尺，寬25公尺，不僅新建道路，也改善既有道路、污水及箱涵工程、人行道及景觀美化，工程進度已達9成。

建設局長陳大田表示，施工期間導入智慧化管理系統，透過遠端監控、縮時攝影、空拍及AI分析等技術，確保工程品質與進度。道路建設也兼顧環保與社會效益，如人行道鋪設透水磚，有效解決積水與樹木浮根問題，並提升行人安全；施工過程嚴格落實安全衛生管理，並獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎肯定。