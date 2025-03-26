快訊

美國的反智傳統：保守民粹為何仇恨知識分子？

MLB／真美子曾拒絕大谷翔平 日媒爆料原因：不愛輕浮男

獨／吳婉君還原遭毆現場！奄奄一息躺家中「絕不撤告、絕不復合」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中巨蛋啟用地方憂交通打結 中市府砸4.6億新闢道路

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局投入4億6850萬元，在台中巨蛋周邊新闢道路，總長400公尺，寬25公尺，將崇德十九路延伸至更生巷。圖／中市建設局提供
台中市建設局投入4億6850萬元，在台中巨蛋周邊新闢道路，總長400公尺，寬25公尺，將崇德十九路延伸至更生巷。圖／中市建設局提供

台中巨蛋預計2030年完工，未來啟用後承接國際體育賽事與藝文展演，勢必湧入大量車潮。台中北屯崇德十九路是台中巨蛋重要聯外道路，建設局投入4億6850萬元，在台中巨蛋周邊新闢道路，總長400公尺，寬25公尺，將崇德十九路延伸至更生巷，工程進度達9成，預計3月底完工。

「台中巨蛋」主副場館可容納超過2萬人，目前興建中，巨蛋完工啟用後，屆時湧入逾2萬人，如何疏散人車潮是重大挑戰。中市府為此規劃在巨蛋南側開闢計畫道路，將崇德十九路延伸至更生巷，新闢道路連接台中巨蛋、北屯同榮段社會住宅及規劃中的實驗小學，並串聯洲際棒球場與漢神洲際購物廣場，完善台中巨蛋周邊交通路網。

建設局表示，新闢道路工程總長400公尺，寬25公尺，不僅新建道路，也改善既有道路、污水及箱涵工程、人行道及景觀美化，工程進度已達9成。

建設局長陳大田表示，施工期間導入智慧化管理系統，透過遠端監控、縮時攝影、空拍及AI分析等技術，確保工程品質與進度。道路建設也兼顧環保與社會效益，如人行道鋪設透水磚，有效解決積水與樹木浮根問題，並提升行人安全；施工過程嚴格落實安全衛生管理，並獲行政院公共工程委員會第24屆公共工程金質獎肯定。

陳大田強調，該項工程為台中市首件配合台電試辦「電箱下地」的示範計畫，透過將原本架空的電箱埋設地下，打造友善無障礙通行環境，提升市區景觀。

台中北屯崇德十九路延伸段模擬圖。圖／中市建設局提供
台中北屯崇德十九路延伸段模擬圖。圖／中市建設局提供

人行道 公共工程 台中巨蛋

延伸閱讀

新北瑞芳爪峰里擬劃停車格 標線人行道一併加入

年省8000萬度電 台中市今明2年汰換25萬盞老舊路燈

影／前立委楊文欣出殯 政壇故舊多人前往弔唁

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

相關新聞

南投國際撐竿跳高賽世界鳥人今競技 30日移師日月潭

南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳高比賽今、明2天在草屯商工登場，今年除全台37所學校及我國好手參賽，美國、英國、日本、韓...

台中萬和美展3／29開幕茶會暨頒獎 首獎創作者分享心得

台中市萬和宮、萬和文教基金會主辦的第17屆萬和美展，3月29日上午10時舉行開幕茶會暨頒獎典禮，西畫類及攝影類第一名的何...

1200位中市模範健康兒童獲表揚 盧秀燕：以你們為傲！

台中市長盧秀燕今日上午與全市各小學六年級約1200位模範兒童、健康兒童合影，不僅高喊「恭喜大家得獎！」更全力配合的同學們...

台中巨蛋啟用地方憂交通打結 中市府砸4.6億新闢道路

台中巨蛋預計2030年完工，未來啟用後承接國際體育賽事與藝文展演，勢必湧入大量車潮。台中北屯崇德十九路是台中巨蛋重要聯外...

與穆斯林同樂！慶祝伊斯蘭開齋節 4／6台中清真寺登場

台中市政府4月6日將南屯區的台中伊斯蘭清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動，有伊斯蘭教義及文化導覽、特色清真市集、精彩表...

彰化縣農會選出三巨頭 張瀚天、黃正盛、呂佩臻出線　　

彰化縣農會今天上午召開理事會及監事會，選出彰化縣議會前議員張瀚天擔任理事長、縣議員黃正盛為常務監事，並通過聘任前彰化農田...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。