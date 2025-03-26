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與穆斯林同樂！慶祝伊斯蘭開齋節 4／6台中清真寺登場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
穆斯林齊聚台中清真寺享用開齋飯，圖為資料照片。圖／台中市政府提供
穆斯林齊聚台中清真寺享用開齋飯，圖為資料照片。圖／台中市政府提供

台中市政府4月6日將南屯區的台中伊斯蘭清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動，有伊斯蘭教義及文化導覽、特色清真市集、精彩表演及摸彩好禮，歡迎民眾前往慶祝，體驗穆斯林最熱鬧文化慶典。

民政局長吳世瑋說，伊斯蘭教是世界前三大宗教之一，信奉伊斯蘭教者稱為「穆斯林」，目前在台生活的穆斯林人口包含新住民、移工等，逾30萬人且逐年增加，台中市政府致力推廣多元宗教文化政策，並關注外籍穆斯林留學生求學，及移工環境等各項福利措施，以及透過宗教文化交流，讓大眾更加了解伊斯蘭文化。

民政局說，齋戒月為每年伊斯蘭曆的第九個月（拉馬丹月），今年齋戒月（Ramadan）3月2日起一個月的封齋，所有穆斯林每日於晨禮後到日落期間禁飲食、禁娛樂等，於當天日落到次日晨禮間則恢復正常作息，並透過齋戒、祈禱與施捨等行善喜悅，見面互道齋月快樂，在平靜安和的氣氛中感受齋月的吉慶。

民政局指出，經過29或30天的齋戒月，所有穆斯林都獲得圓滿功修，並透過參加開齋會禮、盛裝走訪親友及舉辦盛大的「開齋節」慶祝活動表達喜悦吉慶，其重要性相當於華人的農曆新年節日。

民政局說明，市府4月6日也將在台中清真寺舉辦開齋節慶祝活動，藉此向穆斯林表達誠摯的關懷與祝福，並讓市民深入了解伊斯蘭深層的文化底蘊，一同感受開齋節慶的多元文化樣貌。

穆斯林齊聚台中清真寺參加聚禮活動，圖為資料照片。圖／台中市政府提供
穆斯林齊聚台中清真寺參加聚禮活動，圖為資料照片。圖／台中市政府提供
台中市政府4月6日將台中清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動。圖／台中市政府提供
台中市政府4月6日將台中清真寺，舉辦「伊斯蘭開齋節」慶祝活動。圖／台中市政府提供

伊斯蘭 清真寺 穆斯林 齋戒月

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