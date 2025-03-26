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彰化縣農會選出三巨頭 張瀚天、黃正盛、呂佩臻出線　　　

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣農會今天選出三巨頭，由左而右是常務監事黃正盛、理事長張瀚天、總幹事呂佩臻。圖／縣府提供　　
彰化縣農會今天選出三巨頭，由左而右是常務監事黃正盛、理事長張瀚天、總幹事呂佩臻。圖／縣府提供　　

彰化縣農會今天上午召開理事會及監事會，選出彰化縣議會前議員張瀚天擔任理事長、縣議員黃正盛為常務監事，並通過聘任前彰化農田水利會會長呂炉山之女、現任溪州農會會計主任呂佩臻為總幹事。至於縣農會原總幹事張建豐，則由縣長王惠美聘為縣府秘書。　

彰化縣農會原任三巨頭理事長蕭景田、常務監事張瀚天及總幹事張建豐，本屆在地方有力人士運作下，重新洗牌，原擬由張瀚天擔任理事長，但張瀚天推辭，後來改推前副議長楊福地擔任理事長，但楊福地未通過資格審查，再回頭找上張瀚天選理事長。　

彰化縣農會今天上午召開理事會及監事會，投票結果，張瀚天在15席理事獲14票當選理事長，黃正盛在5席監事獲全票通過，呂佩臻則獲15票理事全票通過聘任總幹事。　　

彰化縣農會今天選出三巨頭，分別是常務監事黃正盛（左１）、理事長張瀚天（右１）、總幹事呂佩臻（右２）。圖／縣府提供　
彰化縣農會今天選出三巨頭，分別是常務監事黃正盛（左１）、理事長張瀚天（右１）、總幹事呂佩臻（右２）。圖／縣府提供　

議員 農會

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