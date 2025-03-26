彰化縣農會選出三巨頭 張瀚天、黃正盛、呂佩臻出線　　　

彰化縣農會今天上午召開理事會及監事會，選出彰化縣議會前議員張瀚天擔任理事長、縣議員黃正盛為常務監事，並通過聘任前彰化農田水利會會長呂炉山之女、現任溪州農會會計主任呂佩臻為總幹事。至於縣農會原總幹事張建豐，則由縣長王惠美聘為縣府秘書。

彰化縣農會原任三巨頭理事長蕭景田、常務監事張瀚天及總幹事張建豐，本屆在地方有力人士運作下，重新洗牌，原擬由張瀚天擔任理事長，但張瀚天推辭，後來改推前副議長楊福地擔任理事長，但楊福地未通過資格審查，再回頭找上張瀚天選理事長。