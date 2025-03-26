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路口未讓行人先通過 彰縣3姊弟車禍 無照翁被訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

彰化縣伸港鄉就讀國小的陳家3姊弟去年2月返家途中，在建國路與美港公路口遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，造成2姊妹傷重身亡，彰化地檢署昨依過失致死罪嫌，將蕭男提起公訴。

據調查，去年2月22日傍晚6時多，蕭男開車經過出事路口，當時蕭男方向是綠燈、但無照駕車，且未注意並禮讓行人；3姊弟則闖紅燈通行，遭蕭男行車撞上，造成10歲、9歲姊妹重傷、弟弟輕傷送醫。

10歲的姊姊送秀傳醫院搶救，因頭部嚴重外傷、腦膿傷、氣腦等，搶救197天後不治；9歲妹妹送彰基，因外傷性雙側硬腦膜下出血，搶救252天後身亡。

交通事故調查顯示，3姊弟雖闖紅燈走人行道，但蕭男本應在行近行人穿越道時，應暫停讓行人先通過，蕭男未注意而貿然通行肇事。

檢方認為，蕭男應注意車前狀況而未注意，釀成事故，確有行車疏失，依違反道路交通管理處罰條例及刑法276條無照駕車過失致死罪，提起公訴。

姊弟的阿嬤曾痛心說，10歲孫女很懂事，曾對她說「阿嬤再等我5 年，等上高一，就可以打工養你了」「阿嬤就不用那麼辛苦」祖孫打勾勾表示不能食言，沒想到天人永隔，讓人不捨。

行人 闖紅燈 阿嬤

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