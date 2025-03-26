路口未讓行人先通過 彰縣3姊弟車禍 無照翁被訴

很多去參加過媽祖進香的人都會說，明明走了數百公里，運動量充足，可是為什麼這一趟走下來居然沒有瘦，反而還胖了幾公斤。 道理很簡單，因為媽祖進香沿途，有無限供給的餐飲點心，不只好吃，而且全部都是免費的。一邊走一邊吃，吃了幾百公里下來，不胖也很難。 大甲媽祖遶境進香沿途的各個大型廟宇，都會在神轎來臨前準備大量的食物，接待遠道而來的各路隨香客。 廟裡擔任烹煮的志工媽媽們一大早，有時候甚至是前一天或前幾天，就在廟裡面洗切食材，烹煮炒炸，準備迎接進香隊伍的到來。

2025-03-25 15:34