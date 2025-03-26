中市新人事曾國鈞、林鼎超布達

台中市新任地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超、守望相助大隊長許智翔三人昨宣誓就職。曾國鈞77歲回鍋、林鼎超兩任前老闆都曾面臨罷免投票，兩人任命引發熱議。盧秀燕說，老幹新枝的布局，穩健與創新並重。

地政局前局長吳存金疑涉不實核銷特別費遭檢調搜索而下台，研考會前主委劉彥澧則因請假參加德州撲克比賽惹議而請辭。台中市府前天宣布曾任地政局長的曾國鈞回鍋任職，曾任高雄市府青年局長、基隆市產發處長林鼎超出任。

市長盧秀燕昨主持曾國鈞與林鼎超布達，監交就職，盧秀燕表示，這項人事案是「老幹新枝」，已退休曾國鈞曾擔任市府地政主管近27年，歷經藍綠多任市長，是地政界祖師爺，很多人都驚訝「可請到曾國鈞重出江湖。」

盧秀燕指出，林鼎超畢業於美國舊金山大學，曾任香港地區銀行經理、基隆市政府產業發展處長、高雄市政府青年局長，學經歷完整。

77歲曾國鈞歷經7屆4位市長，見證縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生。他說，因市長盧秀燕邀請，只好回來「拔刀相助」；43歲林鼎超曾任國民黨副主席連勝文助理，參選新北市議員，「前老闆」韓國瑜、謝國樑均經歷罷免，林表示，謝謝盧市長邀請，未來會全力以赴。

議員陳俞融說，研考會不是政治酬庸或選舉工具，新主委空降，若專業性不足，恐重蹈覆轍；曾國鈞回鍋，熟悉台中地政業務，盼上任改變賣地現象，市有資產應發揮價值作用。

國民黨團書記長李中說，曾國鈞是嫻熟業務的事務官，年齡不是問題；至於林鼎超他並不熟，但學經歷豐富，值得期待。