快訊

「我需要被制裁」 趙駿亞悔認對吳婉君施暴：打了一個愛我疼我的人

中職／林哲瑄9局救命逆轉二壘打 悍將寫史無前例熱身賽3連霸

聽新聞
0:00 / 0:00

最流行殯儀館？台中流行影音中心挨批 醜到頭皮發麻惹議

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
台中流行影音中心也因投影「福」字等挨批醜到頭皮發麻，今晚現勘發現，已無投影。記者陳秋雲／攝影
台中流行影音中心也因投影「福」字等挨批醜到頭皮發麻，今晚現勘發現，已無投影。記者陳秋雲／攝影

繼今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，「驚嚇」路人，台中流行影音中心也因投影「福」字等未演先轟動，挨批醜到頭皮發麻，成了流行殯儀館？引熱議，市府強調，是配合元宵節點燈，將調整精進；記者今晚現勘發現，已無投影。

台中流行影音中心曾因興建完工近4年未營運，被稱為「蚊子館」，去年與科技公司簽約，預計明年底開幕營運，聚焦在動漫遊戲，還有流行音樂和電影。

有民眾拍到台中流行影音中心點燈照片，整棟建築物打上七彩燈光，夜空下閃耀，電子板一個大大「福」字，直呼也太像殯儀館，變成流行殯儀館嗎？也有覺得「很像金錢豹」、醜到頭皮發麻等，但也有日本人覺得很有趣，色彩很豐富很漂亮。

新聞局說明，台中流行影音中心順利在去年招商簽約成功，配合今年中台灣元宵燈會，由民間營運團隊於牆面投射繽紛燈光，搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛，有關民眾點燈建議將調整與精進。

台中流行影音中心也因投影「福」字等挨批醜到頭皮發麻，今晚現勘發現，已無投影。記者陳秋雲／攝影
台中流行影音中心也因投影「福」字等挨批醜到頭皮發麻，今晚現勘發現，已無投影。記者陳秋雲／攝影

元宵節 殯儀館 燈會

延伸閱讀

新北殯葬量能 侯友宜：推動多點、分散及優質化

板殯原地優化機率大 侯友宜先蓋地下停車場、都計變更

張振寰告別式在這天！　離婚23年前妻鮑正芳：讓他體面的走

高雄旗山擬建殯儀館召開審查會議 居民盼改地點

相關新聞

最流行殯儀館？台中流行影音中心挨批 醜到頭皮發麻惹議

繼今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，「驚嚇」路人，台中流行影音中心也因投影「福」字等未演先轟動，挨批醜到頭皮發麻...

提升緊急救護服務 彰化26鄉鎮市配置高級救護技術員

彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作辦理全縣首批高級救護技術員(EMT-P)訓練，學員共有30名，屆時彰化縣26個鄉鎮市皆至...

換電動機車南投最高補助1萬9300元 定檢還可抽禮券

為推動淨零排放，並減少空汙，南投縣持續加碼汰舊換購電動機車補助每輛最高9000元及淘汰老舊機車補助每輛2500元，加上環...

徒步數百公里反而還胖好幾公斤？媽祖婆請客：3月就是吃好吃胖的季節

很多去參加過媽祖進香的人都會說，明明走了數百公里，運動量充足，可是為什麼這一趟走下來居然沒有瘦，反而還胖了幾公斤。 道理很簡單，因為媽祖進香沿途，有無限供給的餐飲點心，不只好吃，而且全部都是免費的。一邊走一邊吃，吃了幾百公里下來，不胖也很難。 大甲媽祖遶境進香沿途的各個大型廟宇，都會在神轎來臨前準備大量的食物，接待遠道而來的各路隨香客。 廟裡擔任烹煮的志工媽媽們一大早，有時候甚至是前一天或前幾天，就在廟裡面洗切食材，烹煮炒炸，準備迎接進香隊伍的到來。

白沙屯、大甲媽祖遶境…動輒300公里以上！「累了請上車」熱心民眾的無私奉獻

其實不用怕，就在隊伍的旁邊，可以看到有很多的香客服務車跟隨著隊伍前行，走累的人可以上車去坐著休息，休息夠了再下來走。

停車與警爭執 彰化縣議員賴清美公益形象大翻車

五連霸的民進黨彰化縣議員賴清美，是彰化縣媒體曝光率最高的議員，主要她深入基層，只要發掘地方沈疴、公共議題及弱勢族群，即會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。