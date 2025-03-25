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最流行殯儀館？台中流行影音中心挨批 醜到頭皮發麻惹議
繼今年中台灣元宵燈會主燈「女媧」未演先轟動，「驚嚇」路人，台中流行影音中心也因投影「福」字等未演先轟動，挨批醜到頭皮發麻，成了流行殯儀館？引熱議，市府強調，是配合元宵節點燈，將調整精進；記者今晚現勘發現，已無投影。
台中流行影音中心曾因興建完工近4年未營運，被稱為「蚊子館」，去年與科技公司簽約，預計明年底開幕營運，聚焦在動漫遊戲，還有流行音樂和電影。
有民眾拍到台中流行影音中心點燈照片，整棟建築物打上七彩燈光，夜空下閃耀，電子板一個大大「福」字，直呼也太像殯儀館，變成流行殯儀館嗎？也有覺得「很像金錢豹」、醜到頭皮發麻等，但也有日本人覺得很有趣，色彩很豐富很漂亮。
新聞局說明，台中流行影音中心順利在去年招商簽約成功，配合今年中台灣元宵燈會，由民間營運團隊於牆面投射繽紛燈光，搭配「幸福台中」、「春」、「福」等字樣，增添年節氣氛，有關民眾點燈建議將調整與精進。
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