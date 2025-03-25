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台中郵局發行大甲媽祖感恩立體郵摺 3/27發售

中央社／ 台中25日電

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香4月4日起駕。台中郵局今年以「感恩」為主題發行「2025大甲媽祖國際觀光文化節感恩立體郵摺」，27日在台中市各郵局發售。

台中郵局連續14年參與鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，今年以「感恩」為主題推出立體郵摺。台中郵局局長葉玉瑕與鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，共同舉行郵摺祈福過火儀式。

台中郵局表示，4月4日起駕日與4月13日回鑾日上午10時至下午2時，將在大甲廟口郵局前廣場設置臨時郵局，現場備有限量1000枚臨局封，免費供信眾及遊客郵寄或紀念珍藏。4月底前，民眾可拿郵摺至大甲郵局、大甲廟口郵局及新港郵局蓋紀念集章。

感恩立體郵摺以鎮瀾宮廟體為造型設計，透過立體紙雕技術呈現，以日式畫風將祈福語「合境平安」印在郵摺上。內頁繪以「千順將軍」分別護衛於媽祖左右，襯托出「天上聖母」普濟眾生的慈悲理念。

台中郵局募集「郵福童享」愛心禮包，每組包含注音符號文具組、海底總動員計時器及捲尺，共募得200多組，今天在鎮瀾宮舉辦捐贈儀式。在兒童節前送到鎮瀾兒童家園、十方啟能中心、大甲德化國小、順天國小及東陽國小等小學。

大甲媽祖 郵局 鎮瀾宮

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