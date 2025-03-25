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提升緊急救護服務 彰化26鄉鎮市配置高級救護技術員

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作辦理全縣首批高級救護技術員(EMT-P)訓練開訓，消防局長施順仁將將聽診器及高級救護技術員教科書授予學員代表，勉勵學員持續精進自我專業能力。圖／消防局提供
彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作辦理全縣首批高級救護技術員(EMT-P)訓練開訓，消防局長施順仁將將聽診器及高級救護技術員教科書授予學員代表，勉勵學員持續精進自我專業能力。圖／消防局提供

彰化縣消防局與彰化基督教醫院合作辦理全縣首批高級救護技術員(EMT-P)訓練，學員共有30名，屆時彰化縣26個鄉鎮市皆至少配置1名高級救護技術員，全面提升彰化縣到院前緊急救護量能，明年也將持續辦理，屆時可達到縣內32個分隊「隊隊有TP」的目標。

彰化縣消防局指出，救護技術員分為初級、中級及高級等3級，其中高級救護技術員為最高層級且可執行注射、給藥、氣管插管、電擊、使用體外心臟節律器及執行超音波儀與骨針機等進階急救處置，可以說將醫院急診室延伸到事故現場，是提升整體到院前處置能力及強化到院前緊急救護服務品質的關鍵。

每名高級救護技術員高達22萬元訓練經費，時數長達9個月，並需通過衛生福利部指定的甄試機構考試才能取得證書，相當於國家考試的層級，是消防人員眾多訓練中最困難也是耗時最長的1項訓練。

為擴大訓練量能積極培訓高級救護技術員，彰化縣消防局與彰化基督教醫院首次合作辦理高級救護技術員訓練，訓練學員共30名，屆時彰化縣26個鄉鎮市皆至少配置1名高級救護技術員。此外，消防局打破性別框架，積極鼓勵女性同仁踴躍參訓，本次訓練共計有6位女性同仁參訓，占全體訓練人數20％，展現兩性在緊急救護工作領域的各別優勢。

開訓典禮昨天舉行，由消防局長施順仁、彰化基督教醫院副院長周志中、醫務秘書林晏任、部長李宗翰及主任阮一正出席，施順仁主持開訓，將聽診器及高級救護技術員教科書授予學員代表，勉勵學員持續精進自我專業能力，以每位傷病患為老師，除了透過聽診器評估傷病患病情，更要用心去傾聽傷病患的心裡與感受，提升彰化縣緊急救護服務品質。

彰基醫務秘書同時也是體系暨重症醫學部主任林晏任表示，彰基在總院長陳穆寬帶領下，全力發展急重難罕、精準癌症的救治，且身為彰、雲、投唯一的醫學中心及教學醫院，擁有國家級第一類臨床技能（OSCE)考場及超過百樣的訓練模組，軟硬體、師資充沛，彰基有信心也有能力，讓這次的訓練能夠成功圓滿。

彰化縣消防局表示，未來119接獲報案到院前心肺功能停止（OHCA）或危急個案，將優先派遣高級救護技術員出勤，提供所有縣民高品質的救護服務。

消防人員

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