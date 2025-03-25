換電動機車南投最高補助1萬9300元 定檢還可抽禮券

為推動淨零排放，並減少空汙，南投縣持續加碼汰舊換購電動機車補助每輛最高9000元及淘汰老舊機車補助每輛2500元，加上環境部及經濟部補助，最高每輛可補助1萬9300元，並鼓勵民眾申辦定檢簡訊通知及按時完成定檢，可抽禮券。

環保局指出，為推動運具電動化並汰舊車輛，近年加碼獎勵補助，去年就鼓勵民眾淘汰了2030輛老舊機車，今年延續辦理，今舉辦記者會宣布淘汰2007年6月30日前出廠老舊機車的縣府補助額、汰舊換購電動機車及新購電動機車補助額。

「汰舊補助蛇都好、E居南投好環境」活動今於南投縣文化園區武德殿登場，現場展示環保局新啟用的移動式機車定檢辨識通知系統，並邀請GOGORO、光陽IONEX、宏佳騰、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING等在地車商展示新型車種。

南投縣長許淑華說，南投縣近年執行電動機車汰舊換新補助方案很有成效，除了環境部300元至3300元、經濟部產業發展署5100元至7000元等中央補助，縣府今年再加碼5000元至9000元，因此每輛電動機車補助最高可達1萬9300元。