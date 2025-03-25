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彰化縣府與學校聯合徵才 青儲方案助年輕人存下人生第一桶金

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮達德商工今天與彰化縣政府合辦徵才博覽會，並結合廠商推「青儲方案」，讓學生畢業就能找到好工作，快快存下人生第一桶金。記者林宛諭／攝影
田中鎮達德商工今天與彰化縣政府合辦徵才博覽會，並結合廠商推「青儲方案」，讓學生畢業就能找到好工作，快快存下人生第一桶金。記者林宛諭／攝影

彰化縣田中鎮達德商工今天與彰化縣政府合辦徵才博覽會，並結合廠商推「青儲方案」，達德商工校長許維純說，現在業界很缺工，校方非常樂意協助學生走出校園就能順利就業，也能解決業界缺工問題，尤其加入「青儲方案」的學生，每月可多1萬元薪資，學生畢業後就能很快存下人生第一桶金。

達德商工今天上午與縣政府勞工處田中就業服務台合作舉辦徵才博覽會，為學生打造就業橋樑，共有20家廠商參與，包括大家房屋、木星光電、日偉電機、永進木器、涵碧樓、漢來美食、曜誠水電工程等知名企業，提供超過500個工作機會，其中11家廠商更參與「青儲方案」。

許維純說，達德商工希望培養出的技職專才可以因應企業需求，所以也配合政府的青儲方案，媒合學生畢業後就可到企業工作，提高薪資也能讓社會新鮮人工作穩定度更高，學校的輔導主任李銘毓協助青儲方案持續九年，共引導809位學生申請參加，其中337位學生成功媒合到合適的工作，李銘毓還因此曾榮獲「大愛菁師獎」。

李銘毓說，有些畢業即就業的學生來自中低收入家庭，參加青儲方案而就業者政府會加發每個月1萬元薪資，也改善學生家庭經濟，有些學生原本比較叛逆或調皮，但就業後，在公司和社會歷練下，更加成長與成熟，也找到人生目標。

達德商工校友陳軒翰去年畢業後就以青儲方案到曜誠水電工程公司工作，起薪3萬多，再加政府每月補助1萬，每個月至少有4萬多元薪資，雖要到建築工地做水電工作，得受風吹日曬，但陳軒翰說，他不怕辛苦，因為有一技之長，收入相對穩定。

曜誠水電工程公司副總經理朱凱源說，看到達德的孩子，就像看到他自己那麼熟悉，他也是高職畢業就進入業界工作，水電人員現在求才若渴，像他自己後來又晉升管理職，百萬年薪不是夢。

田中鎮達德商工今天與彰化縣政府合辦徵才博覽會，並結合廠商推「青儲方案」，讓學生畢業就能找到好工作，快快存下人生第一桶金。記者林宛諭／攝影
田中鎮達德商工今天與彰化縣政府合辦徵才博覽會，並結合廠商推「青儲方案」，讓學生畢業就能找到好工作，快快存下人生第一桶金。記者林宛諭／攝影

水電 薪資

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