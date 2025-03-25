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向警借車位遭黨調查 議員賴清美：不合理但仍會說清楚

中央社／ 彰化25日電
議員賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解，沒想到下午即遭民進黨縣黨部依評議機制處理。圖／賴清美提供
議員賴清美今天已帶著茶葉前往王功派出所致意，她說，是誤會一場，已和警方化解誤解，沒想到下午即遭民進黨縣黨部依評議機制處理。圖／賴清美提供

民進黨籍彰化縣議員賴清美因向派出所借車位惹議，民進黨將由黨內評議機制處理；賴清美指出，包括黨中央和縣黨部都沒人跟她聯絡，突然說要調查，她雖認為不合理但仍會說清楚。

賴清美日前開車前往彰化王功，由於找不到車位想向派出所借車位；賴清美說，遭值班員警惡言相向，她通報公關室，派出所長跟她一起回辦公室，沒想到嗆聲員警拿手機錄影，說要以妨害公務法辦，雙方不歡而散。

賴清美今天帶茶葉，前往彰化縣警察局芳苑分局王功派出所致意，稱雙方誤會已化解；芳苑分局說，當天是誤會，沒懲處警員問題。

民進黨下午發新聞稿說明，賴清美日前駕車臨停派出所與員警發生爭執惹議，民進黨所有黨公職均應嚴以律己並謹言慎行，不應有脫序不當行為，影響民進黨形象，後續將依程序，由黨內評議機制處理。

民進黨彰化縣黨部也發聲明，對賴清美個人言行引起社會議論甚表遺憾，縣黨部強調，所有黨公職同志不應有脫序不當行為，影響政黨形象，後續將由黨內評議機制處理。

賴清美接受媒體聯訪則說，她是接到媒體詢問才得知黨中央和縣黨部出聲明說要調查，事情發生至今，黨中央和縣黨部都沒人詢問她事情發生的過程，突然說要調查，她認為不合理，不過既然黨中央要調查，她會配合將事情說明清楚。

民進黨 賴清美

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