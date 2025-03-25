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玉山背陽處仍積雪結冰 攀登需雪地經驗及裝備

中央社／ 南投縣25日電

玉山今天持續回溫，但山脈背陽處仍有積雪、結冰，玉管處持續實施雪季服務管理措施，山友需具雪攀經驗，備妥冰爪、冰斧、頭盔等裝備，並跟隨具雪地訓練證照專業領隊、嚮導。

根據交通部中央氣象署網站資訊，玉山測站今天清晨6時至中午12時氣溫攝氏0.3至13.8度；內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天表示，玉山地區豐厚積雪已隨氣溫回暖逐漸消融，但面對玉山險峻碎岩、裸岩地形，加上背陽面積雪、結冰仍大面積存在，管理處持續呼籲山友近期上山務必配合雪季管制措施。

玉管處指出，山友自身需具備雪攀經驗，備妥冰爪、冰斧、頭盔等雪地裝備，並跟隨具雪地訓練證照專業領隊嚮導，才是入山最安全攀登考量，必要時聽從排雲山莊管理員宣導每天雪況情形、衡量自身能力，該止步就別冒險，務必做好萬全風險評估、保守應對。

玉管處表示，玉山園區海拔3000公尺以上地區，去年12月19日至今年3月31日實施雪季服務管理措施，受理具雪地經驗並備妥雪攀裝備者申請；實施路線包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線、新康山線等海拔3000公尺以上路段。

依「進入玉山國家公園生態保護區雪季期間入園申請說明」，申請資格為領隊具雪地訓練技術及裝備、隊員具雪地經驗及裝備，檢查重點頭盔、冰爪、冰斧；聲明書也載明「全體隊員於玉山雪季入園活動期間，雪地裝備準備齊全及具備雪攀技術，體能也都足以達成」。

26歲陸姓男子與25歲林姓女子22日在玉山主峰往北峰叉路「魔王坡」墜谷380公尺亡，2人穿簡易冰爪；玉管處說，案發當天多數山友被勸導未登頂，但山莊管理員僅能勸導，無強制力准駁山友能否繼續攀登，山友需自律，途中也有人建議陸男、林女勿再前進。

山友 氣溫 玉山國家公園

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