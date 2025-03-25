白沙屯、大甲媽祖繞境…動輒300公里以上！「累了請上車」熱心民眾的無私奉獻

累了請上車

白沙屯進香號稱來回要走400公里（直線距離約300公里），大甲遶境進香來回要走300公里（直線距離約200公里），走那麼遠，累了怎麼辦？

其實不用怕，就在隊伍的旁邊，可以看到有很多的香客服務車跟隨著隊伍前行，走累的人可以上車去坐著休息，休息夠了再下來走。這些服務車都是熱心的民眾主動放下手邊的工作來幫忙，完全不收費，他們在進香期間所做的服務就是幫忙載運走不動的進香客。

大部分的香客服務車都是小貨車改裝的，把貨架的雜物清空，擺一些小板凳並加以固定，這樣就能載十幾個人。貨車後方的防護板放下來後會空空的，上下車都很方便。

當然，也有很多服務車是轎車。轎車不易改裝，就在車外寫上告示，讓人家知道這裡也可以服務。最近幾年服務車的規模越來越大，甚至有大型遊覽車及大型貨櫃車也加入服務車的行列，載客量當然就多很多。

載客服務車的外型很明顯，無論是哪一種車輛，都會有布條、紙板招牌，或直接在車窗上寫著「累了請上車」的字句。想坐服務車的話也很簡單，在任何地方看到服務車，跟司機招手打一下招呼，只要後頭還有空位，司機就會停下來讓你上車。有些服務車也會主動招攬，所以進香沿途常常會聽到「累了請上車」的廣播聲音。

有很多初次參加進香的人，即使沒有走得很累，也都會想坐上去載客服務車試試看。這種鄉土味十足的交通方式，總會帶來許多歡樂。

大甲的隨香客比較分散，有時候相差幾10公里，服務車相對感覺較分散，隊伍旁邊比較不容易看到服務車。

白沙屯的香燈腳都聚集在神轎附近及後方，人數又多，服務車便相對比較集中。經常會看到有大量的載客服務車跟隨白沙屯的隊伍旁邊一起向前行進，數量之多，幾乎是隨招隨有的狀態。

另一方面，因為白沙屯的香燈腳大部分都有穿制服及戴橘帽，辨識度很高，服務車很容易找到服務的對象。所以不只是在隊伍的旁邊，甚至在神轎位置附近的各個火車站及巴士轉運站，也會經常有服務車主動招攬那些穿著制服的落單香燈腳，問要不要幫忙載到神轎及隊伍旁邊。

因為服務車外面都會貼上「累了請上車」的顯目字句，廣播也反覆地誦念累了請上車，久而久之，大家都把載客的香客服務車暱稱為「累了請上車」。

其實服務車不只載客，還有其他後勤補給的服務車，其中以現代人最需要的手機充電服務車最為貼心。進香時間那麼多天，沿途會有聯絡、照相、查資料等等的需求，手機使用量頗大，很快就沒有電。而參加的人那麼多，充電的地方當然不足，有些人看到有手機充電的需求，乾脆就買柴油發電機裝在小貨車上，並配上插座等充電設備，就變成充電服務車。剛開始只有少數，最近幾年，充電服務車越來越多。當然，充電也是免費的。 皇冠《三月瘋媽祖：「最強臺灣媽」朝聖全攻略＆全紀錄》，作者：王惠光

而在所有進香隊伍的服務車當中，最具有現代化管理思維及效率的，要屬白沙屯的行李服務車。

大甲的隨香客比較分散，而且多是採取走累了休息，休息夠了再上路的方式，加上白天出發和晚上過夜的時間及地點也因人而異，所以大甲隨香客的行李不容易集中保管。

白沙屯的香燈腳都集中在神轎附近及後方，而且香燈腳一大清早會和媽祖一同起駕，晚上則和媽祖同時駐駕過夜，所以從很多年前開始，就有服務車專門幫香燈腳載運行李。從早上起駕的地點將行李集中後，載送到到晚上駐駕的地點再還給香燈腳，這樣讓香燈腳白天可以輕裝行走，沒有背行李的負擔。

2024年開始拱天宮更正式成立了行李運輸公務車隊，準備了好幾輛大型的貨櫃車。要寄放行李的香燈腳在報名時可以登記行李寄放（很快就額滿了，沒登記到的人只能期待每天如果還有置放空間時會開放的少部分候補名額）。 每天早上，有登記到的香燈腳先將行李寄放，到了晚上駐駕地點確定後，工作人員會將整個貨櫃中堆放如山的行李先卸下，按號碼順序分別放到不同的籠車欄架中，當香燈腳前來領取行李時，工作人員可以依照號碼迅速從籠車中取出行李。 雖然這個服務也是免費的，但其高效率的表現，絕對不輸給收費的國際快遞公司或機場航站。

（本文摘自皇冠《三月瘋媽祖：「最強臺灣媽」朝聖全攻略＆全紀錄》，作者：王惠光）