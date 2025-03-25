停車與警爭執 彰化縣議員賴清美公益形象大翻車

五連霸的民進黨彰化縣議員賴清美，是彰化縣媒體曝光率最高的議員，主要她深入基層，只要發掘地方沈疴、公共議題及弱勢族群，即會po上她的臉書，引起回響，只是沒想到這次到王功派出所借車引發與值班員警爭執，她po臉書後，卻「大翻車」，反而招來一面倒批判，還被黨部以影響黨譽送評議。

賴清美善於經營臉書，幾乎每天6點不到，不分寒暑，天未光她就在問候鄉親，服務選民， 五連霸議員絕不是憑空而來。她更厲害的是，因為深諳媒體的新聞取向，讓媒體不得不每天要看她的臉書，跟進報導。

賴清美最廣為人知的是2022年6月，披露彰化縣和美鎮「皮包骨」葉家3兄弟案受到社會關切，彰化縣政府社會救助金專戶受理民眾指定捐款，募得逾700萬元；去年2月間，伸港陳家兩姊妹在路口被車撞成重傷，她也持續關懷；去年3月，彰化縣伸港鄉賣鹹粥74歲阿嬤的20歲孫子，因涉詐騙案被拘留在大陸，她協助奔走救人；每年伸港蒜頭採收、烏魚收成或天災人禍，都看得到她的身影。

再以最近例子，今年2月間，她披露芳苑鄉一名85歲獨居阿嬤騎代步車時，遭到10幾隻流浪犬群攻，摔得四腳朝天，身上及臉部多處瘀青及腦震盪，喚起對流浪犬問題重視；日前，伸港鄉一名60多歲婦人長期撿荒，都堆在別人空屋外的透天厝騎樓，四鄰實在再也受不了「垃圾山」臭味，賴美清受理陳情，環保局派員稽查後改善。

在此一停車爭議事件發生後，賴清美飽受排山倒海的批判，指她耍特權，她原以自認沒錯，「淡定以對」，今天則是大逆轉，上午前往王功派出所親自帶著茶葉前往王功派出所致意，陳姓員警休假，由沈威志所長代表接受，雙方當面釋疑，化解誤會。沒想到民進黨彰化縣黨部今天下午仍以她影響黨的形象為由，表示將由黨內評議機制處理。

賴清美個性直爽，常得罪人，加上獨有的經營個人形象方式，有時會被批判是在炒作新聞，讓公部門頭痛，媒體的高曝光率也讓同黨議員吃味， 不過此次翻車，縱此被轟是耍特權，但也有人還是肯定她認真做事，以及過去對社會公益的奉獻。