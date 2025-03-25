停車爭議遭民進黨部送評議 彰化縣議員賴清美批不合理

民進黨彰化縣議員賴清美本月21日到芳苑警分局王功派出所停車，與值班警員發生爭執，引發爭議。但民進黨彰化縣黨部今天下午，以賴清美個人言行引起社會議論，影響黨的形象，後續將依程序，由黨內評議機制處理。賴清美回應表示，此事發生後，黨部從未人與她接觸，卻做出如此處置，很不合理。

針對賴清美停車爭議，民進黨彰化縣黨部今天下午發出新聞稿表示：「針對本黨彰化縣議員賴清美日前駕車臨停派出所與員警發生爭執惹議，對於賴清美個人言行引起社會議論甚表遺憾。彰化縣黨部強調，所有黨公職同志均應嚴以律己並謹言慎行，不應有脫序不當行為，影響本黨形象。後續將依程序，由黨內評議機制處理。」

針對停車紛爭，賴清美今天上午前往王功派出所親自帶著茶葉前往王功派出所致意，陳姓員警休假，由沈威志所長代表接受，雙方當面釋疑，化解誤會。賴清美表示，因值班警員是海口人，聲音比較大聲，她才會大聲回應，造成誤會，而她平常就肯定警方在治安工作上的努力，她也會持續支持各項警政工作。沒想到民進黨彰化縣黨部今天下午，以她影響黨的形象為由，表示將由黨內評議機制處理。