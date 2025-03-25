快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

聽新聞
0:00 / 0:00

南投草莓爆災損...埔里農怨救助被跳過 今總算納入快申請

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓、埔里地區草莓因氣候異常災損，今年產季延遲，更減產逾5成。圖／馬文君立委服務處提供
南投國姓、埔里地區草莓因氣候異常災損，今年產季延遲，更減產逾5成。圖／馬文君立委服務處提供

南投草莓今年因氣候異常災損，獲農業天然災害救助，每公頃補助10萬2000元，埔里草莓農向公所提出申請，才發現僅限國姓鄉，向民代陳情，經立委馬文君邀相關單位會勘，確認埔里草莓也達救助標準，今起受理農民申請辦理現金救助。

國姓草莓的國內重要產區，鄰近埔里鎮也有種植，總產量僅次於台中太平、苗栗大湖，通常每年元旦前後進入盛產期，去年底因颱風接連襲台延後栽種，入冬天氣忽冷忽熱又多雨，導致結果率低、果實受災，整體產季也延遲，產量銳減5成。

經南投縣農業處協助農業天然災害救助，3月上旬獲向農業部同意納入農災現金救助，縣府依規定公告，同樣因氣候受災的埔里草莓農也向當地公所提出申請，不料，救助地區僅國姓鄉，埔里農民欲哭無淚，向立委馬文君陳情盼同樣納救助。

馬文君服務處表示，埔里草莓受災狀況與國姓相同，產量同樣減產逾5成，卻無法申請補助，影響農民生計，為此邀集邀農糧署、農改場、縣府及當地公所等派員會勘，現勘初步認定達農業天然災害救助標準，由縣府行文中央爭取納入補助。

農業處表示，經爭取，農業部昨公告將埔里鎮納入辦理救助地區，項目僅限草莓，且損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬2000元，未達20%者不予救助，申請期間自今（25日）起至4月9日止，受災農民可至公所申請辦理現金救助。

埔里 草莓 馬文君

延伸閱讀

馬文君追潛艦國造進度 顧立雄認了「預算一毛都沒刪」

翁曉玲稱打麻將不能說「五筒」 沈伯洋4字反擊：虧是法學教授

沈伯洋要成立國安法庭 馬文君：想控制社會剷除異己

賴清德轉彎恢復軍法 馬文君：台灣進入戰爭更近了？

相關新聞

媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

每年媽祖進香的日期都不一樣。大甲鎮瀾宮是在農曆正月十五日元宵節當天的下午六點由董事長擲筊請示媽祖；白沙屯拱天宮則是每年的農曆十二月十五日中午一點由當年的爐主擲筊請示媽祖。在擲筊確定日期之前，誰都沒有辦法知道什麼時候去進香...

停車爭議遭民進黨部送評議 彰化縣議員賴清美批不合理

民進黨彰化縣議員賴清美本月21日到芳苑警分局王功派出所停車，與值班警員發生爭執，引發爭議。但民進黨彰化縣黨部今天下午，以...

南投草莓爆災損...埔里農怨救助被跳過 今總算納入快申請

南投草莓今年因氣候異常災損，獲農業天然災害救助，每公頃補助10萬2000元，埔里草莓農向公所提出申請，才發現僅限國姓鄉，...

影／派出所車位爭議 賴清美：已登門致意化解誤會

彰化縣議員賴清美今天上午十點多帶著茶葉前往王功派出所為借用車位發生的爭執向所長致意，她認為對方基於對職務盡心，說話大聲了...

「韓家軍」前進中市府！台中研考會主委林鼎超今布達

台中市長盧秀燕今在市政會議上，主持地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超布達典禮，並宣布新任守望相助大隊長由許智翔任命。盧秀燕...

清水爛尾樓今持續拆 中市府查出2層10戶共開罰60萬

台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓本月22日凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，台中市都發局今天持續清除塌陷部分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。