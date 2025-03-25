南投草莓爆災損...埔里農怨救助被跳過 今總算納入快申請

南投草莓今年因氣候異常災損，獲農業天然災害救助，每公頃補助10萬2000元，埔里草莓農向公所提出申請，才發現僅限國姓鄉，向民代陳情，經立委馬文君邀相關單位會勘，確認埔里草莓也達救助標準，今起受理農民申請辦理現金救助。

國姓草莓的國內重要產區，鄰近埔里鎮也有種植，總產量僅次於台中太平、苗栗大湖，通常每年元旦前後進入盛產期，去年底因颱風接連襲台延後栽種，入冬天氣忽冷忽熱又多雨，導致結果率低、果實受災，整體產季也延遲，產量銳減5成。

經南投縣農業處協助農業天然災害救助，3月上旬獲向農業部同意納入農災現金救助，縣府依規定公告，同樣因氣候受災的埔里草莓農也向當地公所提出申請，不料，救助地區僅國姓鄉，埔里農民欲哭無淚，向立委馬文君陳情盼同樣納救助。

馬文君服務處表示，埔里草莓受災狀況與國姓相同，產量同樣減產逾5成，卻無法申請補助，影響農民生計，為此邀集邀農糧署、農改場、縣府及當地公所等派員會勘，現勘初步認定達農業天然災害救助標準，由縣府行文中央爭取納入補助。

農業處表示，經爭取，農業部昨公告將埔里鎮納入辦理救助地區，項目僅限草莓，且損害率達20%以上，每公頃救助額度10萬2000元，未達20%者不予救助，申請期間自今（25日）起至4月9日止，受災農民可至公所申請辦理現金救助。