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「韓家軍」前進中市府！台中研考會主委林鼎超今布達

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今主持地政局長曾國鈞（右）、研考會主委林鼎超（中）布達典禮。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕（左）今主持地政局長曾國鈞（右）、研考會主委林鼎超（中）布達典禮。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕今在市政會議上，主持地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超布達典禮，並宣布新任守望相助大隊長由許智翔任命。盧秀燕說，市府這次的人事布局中，秉持老幹新枝，穩健與創新的理念，盼為市民提供更好的服務。

林鼎超曾任國民黨副主席連勝文助理，之後到高雄市政府擔任青年局首任局長、2年前參選三重區新北市議員，「前老闆」韓國瑜多次為林站台，後被基隆市長謝國樑延攬進市政府，擔任產業發展處長。

曾國鈞是盧秀燕政大地政系學長，45年前即擔任公職，光是擔任台中市政府地政業務主管近27年，歷經7屆4位市長，見證台中縣市合併、催生中部科學園區、促成水湳經貿園區誕生。

「歡迎2位首長加入市府團隊！」盧秀燕說，曾國鈞被稱為祖師爺級的公職人員，他也是台中人，對台中相當有感情，其公職生涯充滿豐富經驗，創下地方政府紀錄，備受業界好評，此次決定再度為市民服務，她也感謝曾國鈞的無私奉獻，對市政發展意義深遠。

盧秀燕指出，林鼎超擁有完整的學經歷背景，從美國舊金山大學取得財經及市場行銷系的學位，並曾任基隆市產業發展處長、高雄市青年局局長，也曾任中國信託香港分行經理，擁有豐富的產業及國際化經驗，將為台中市政府的市政運作帶來新的視野與創新。

盧秀燕說明，守望相助隊是台中市政府的重要協勤力量，負責協助警方維持治安及提供公共安全服務。感謝許智翔一直以來熱心公益並投入大量資源支持地方發展，許智翔的加入將為市府提供強大的支持，協助守護市民安全

台中市研考會主委由林鼎超接掌。記者趙容萱／攝影
台中市研考會主委由林鼎超接掌。記者趙容萱／攝影

林鼎超 盧秀燕

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