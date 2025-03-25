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影／派出所車位爭議 賴清美：已登門致意化解誤會

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
王功派出所前車位未標示公務或警備車用。記者黃仲裕／攝影
王功派出所前車位未標示公務或警備車用。記者黃仲裕／攝影

彰化縣議員賴清美今天上午十點多帶著茶葉前往王功派出所為借用車位發生的爭執向所長致意，她認為對方基於對職務盡心，說話大聲了點，但她認為無端被兇並不合理，所以據理力爭，但她在過程中未表明議員身份，所以並沒有試圖要用議員身份施壓。今天碰面會談後，雙方已化解誤會。

賴清美日前前往王功與友人約碰面，前往王功派出所借用車位時與值班員警爆發爭執，她將事發經過寫在社群網路上後，慘遭炎上。她表示，事發當時並未表明議員身份，而且派出所前車位並未明確標示公務用，她才想說要暫停幾分鐘，沒想到引起這麼大風波。但事後化解爭執後，已將臉書貼文刪除。

芳苑分局長宋俊良表示，雙方會談過程就如同議員臉書寫的那樣，分局會調查清楚後結案，雙方已化解誤會， 對於當事員警沒有相關懲處問題。

彰化王功派出所前2格車位未標示公務或警備車用。記者黃仲裕／攝影
彰化王功派出所前2格車位未標示公務或警備車用。記者黃仲裕／攝影
議員賴清美（左一）帶茶葉前往彰化王功派出所向所長致意，兩方在派出所前合影化解誤解。記者黃仲裕／攝影
議員賴清美（左一）帶茶葉前往彰化王功派出所向所長致意，兩方在派出所前合影化解誤解。記者黃仲裕／攝影

議員 賴清美 車位

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