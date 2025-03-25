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清水爛尾樓今持續拆 中市府查出2層10戶共開罰60萬
台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓本月22日凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，台中市都發局今天持續清除塌陷部分，有立即危險塌陷掉落物先清除， 也查出5樓和6樓各樓層均各有5戶共10戶所有權人， 每戶各開罰6萬元，合計開罰60萬元。
清水區西寧里長王慶源表示，多數租屋者是弱勢戶，都希望將來大樓能確認安全後再回去住，因為該大樓房租價宜，租戶已住習慣，經濟負擔小，該樓是否能再住，需等三大技師公會進入鑑定後才知。
台中市都發局今天說明，清水中興街塌陷建物，今天已經依規共開罰60萬元，其中塌陷區各幢的5樓和6樓，各樓層均各有5戶，合計10戶， 每戶各開罰6萬元，每層樓開罰30萬元，合計開罰60萬元。
塌陷的5樓和6樓，經前天和昨天清除，預定今天可完成危險塌陷掉落物清除，此案是清除塌陷，有立即危險之塌陷掉落物部份，不是5樓和6樓全拆，而是塌陷掉落危險物先清除。
都發局說，拆除的經費支出，初估將近約70到100萬元，後續核實核計後，將依規納入後續求償。
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