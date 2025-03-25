快訊

億元級高資產保戶2項融資開放 銀行與壽險業暗潮洶湧

重大政策拍板！李四川：公館圓環將拆除 回復正交路口

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

清水爛尾樓今持續拆 中市府查出2層10戶共開罰60萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區一處大樓頂樓日前塌陷，台中市府今天持續拆除頂樓塌陷部分。圖／台中市都發局提供
台中市清水區一處大樓頂樓日前塌陷，台中市府今天持續拆除頂樓塌陷部分。圖／台中市都發局提供

台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓本月22日凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，台中市都發局今天持續清除塌陷部分，有立即危險塌陷掉落物先清除， 也查出5樓和6樓各樓層均各有5戶共10戶所有權人， 每戶各開罰6萬元，合計開罰60萬元。

清水區西寧里長王慶源表示，多數租屋者是弱勢戶，都希望將來大樓能確認安全後再回去住，因為該大樓房租價宜，租戶已住習慣，經濟負擔小，該樓是否能再住，需等三大技師公會進入鑑定後才知。

台中市都發局今天說明，清水中興街塌陷建物，今天已經依規共開罰60萬元，其中塌陷區各幢的5樓和6樓，各樓層均各有5戶，合計10戶， 每戶各開罰6萬元，每層樓開罰30萬元，合計開罰60萬元。

塌陷的5樓和6樓，經前天和昨天清除，預定今天可完成危險塌陷掉落物清除，此案是清除塌陷，有立即危險之塌陷掉落物部份，不是5樓和6樓全拆，而是塌陷掉落危險物先清除。

都發局說，拆除的經費支出，初估將近約70到100萬元，後續核實核計後，將依規納入後續求償。

台中市清水區一處大樓頂樓日前塌陷，台中市府今天持續拆除頂樓塌陷部分。記者游振昇／攝影
台中市清水區一處大樓頂樓日前塌陷，台中市府今天持續拆除頂樓塌陷部分。記者游振昇／攝影

台中市 清水區

延伸閱讀

32年老舊電梯困農民40分鐘 清水農會有錢汰舊換新了

影／清水大樓頂樓塌陷疏散35人仍盼回去住 里長：多數是弱勢戶

建商地主有糾紛...塌頂清水大樓全出租 女房客：住了30年不想搬

台中清水大樓塌陷 市府緊急救援疏散並啟動關懷機制

相關新聞

媽祖每年進香日期都不同「要擲筊請示」！大甲與白沙屯11點差異一次了解

每年媽祖進香的日期都不一樣。大甲鎮瀾宮是在農曆正月十五日元宵節當天的下午六點由董事長擲筊請示媽祖；白沙屯拱天宮則是每年的農曆十二月十五日中午一點由當年的爐主擲筊請示媽祖。在擲筊確定日期之前，誰都沒有辦法知道什麼時候去進香...

影／派出所車位爭議 賴清美：已登門致意化解誤會

彰化縣議員賴清美今天上午十點多帶著茶葉前往王功派出所為借用車位發生的爭執向所長致意，她認為對方基於對職務盡心，說話大聲了...

「韓家軍」前進中市府！台中研考會主委林鼎超今布達

台中市長盧秀燕今在市政會議上，主持地政局長曾國鈞、研考會主委林鼎超布達典禮，並宣布新任守望相助大隊長由許智翔任命。盧秀燕...

清水爛尾樓今持續拆 中市府查出2層10戶共開罰60萬

台中市清水區一處近50年老舊大樓5、6樓本月22日凌晨塌陷，35名住戶被緊急疏散和安置，台中市都發局今天持續清除塌陷部分...

台北101插旗台中 中市府：帶動整體百貨營業額衝千億

台中商業市場活絡，繼漢神洲際百貨、D-one第一大天地宣布插旗台中，台北101與國泰人壽兩大龍頭企業今宣告攜手進軍台中七...

中市中小學桌椅汰換 挨轟跳票

台中市半數國中小學生課桌椅逾使用年限，市長盧秀燕去年宣布分3年全面汰換，去年底先換國小高年級、國中三年級桌椅。民進黨議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。