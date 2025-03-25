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32年老舊電梯困農民40分鐘 清水農會有錢汰舊換新了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔爭取1350萬元，幫助台中市清水農會電梯汰舊換新。圖／立委楊瓊瓔服務處提供
立委楊瓊瓔爭取1350萬元，幫助台中市清水農會電梯汰舊換新。圖／立委楊瓊瓔服務處提供

台中市清水區農會大樓兩部電梯使用逾32年，年久失修、頻繁故障，曾發生老農受困電梯40分鐘，為改善無障礙設施，立委楊瓊瓔爭取1350萬元經費更新老舊電梯，農業部與台中市農業局分別補助811萬元及135萬元，農會自籌404萬元，預計2025年底前完工，讓高齡者及行動不便人士出入更方便。

立委楊瓊瓔及台中市議長張清照服務處今天辦理「清水區農會修繕推廣教育場域暨友善高齡者及無障礙人士環境計畫」現勘，包括農業部、台中市政府農業局、張清照特助張東玄等人出席。

清水區農會大樓自民國82年啟用，已有32年歷史，兩部電梯超過使用年限，設備老舊、故障頻傳，維修難度日益增加。農會總幹事顏秋月表示，這兩部電梯幾乎每周都會故障2至3次，曾有農友受困長達40分鐘，險象環生。

顏秋月說，該型號電梯已停產，維修廠商僅能以中古備品替換，電梯設計未符合現行無障礙標準，對年長者及行動不便人士出入極為不便，農會日常舉辦的農民會議、家政活動，甚至長者綠色照顧站課程，皆因此受影響。

為改善清水區農會大樓電梯老舊問題，立委楊瓊瓔與台中市議長張清照積極協助，向農業部及台中市農業局爭取經費補助。總工程經費1350萬元，其中農業部補助811萬元，占比60%，台中市農業局補助135萬元，占比10%，剩餘404萬元由清水區農會自籌。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，未來新電梯將採用最新科技，具備平穩運行功能，無上下樓層吊索聲，並加裝紅外線感應裝置，避免發生夾人意外，全面提升安全性。

洪柳益說，農會肩負服務在地農民的重要責任，透過更新電梯與改善無障礙設施，將使高齡農民及行動不便者能夠更順利參與農會活動，進一步促進農村永續發展。

台中市議長張清照特助張東玄表示，清水區農會肩負服務地方的重要責任，感謝立委楊瓊瓔協助爭取農業部補助，讓農會打造高齡友善、無障礙設施，提供行動不便的農民順利參與農會活動，推動農村永續發展。

台中市 農會 電梯

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